Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε - Θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social απειλεί ότι θα αποκτήσουν «πλήρη έλεγχο» της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαργκ.

Αναλυτικότερα, ο Τραμπ έγραψε στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν (του οποίου ο Ναυτικός Στόλος, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά συστήματα και όλες οι άλλες μορφές άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ!) ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΨΕ.

Σε κάποιο σημείο στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκών υποδομών και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, κάτι που αποδίδει εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!