Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε - Θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε - Θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ

 11.06.2026 - 16:08
Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε - Θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε νέα απειλή κατά του Ιράν, ενώ υποστήριξε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαργκ στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social απειλεί ότι θα αποκτήσουν «πλήρη έλεγχο» της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαργκ.

Αναλυτικότερα, ο Τραμπ έγραψε στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν (του οποίου ο Ναυτικός Στόλος, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά συστήματα και όλες οι άλλες μορφές άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ!) ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΨΕ.

Σε κάποιο σημείο στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκών υποδομών και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, κάτι που αποδίδει εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη
EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη
«Πέθανε μόνη σε ένα παγκάκι»: Συγκλονίζει η ανάρτηση Κύπριου ηθοποιού για άστεγη γυναίκα - Φωτογραφία
DIGIPOL: Η Αστυνομία Κύπρου στην ψηφιακή εποχή - Περισσότερες από 30 υπηρεσίες στο διαδίκτυο
Ενοίκια στη Λεμεσό: Πού ζούμε; Από «άνετα» λυόμενα μέχρι «χρυσά» παραλιακά μονάρια - «Ζαλίζουν» οι τιμές - Δείτε φωτογραφίες
Θέλεις δουλειά στην Κυβέρνηση; Άνοιξαν δέκα νέες μόνιμες θέσεις σε διάφορες Υπηρεσίες και υπουργεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπό κράτηση τέσσερις ύποπτοι για εγκληματική οργάνωση και εκβιασμούς στη Λάρνακα

 11.06.2026 - 16:04
Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

Η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 16.00 αναμένεται να κυλήσει χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η επικύρωση της Επιτροπής Επιλογής και ο διορισμός των νέων γραμματέων και του κοσμήτορα θεωρούνται διαδικασίες με λίγο-πολύ προδιαγεγραμμένη κατάληξη. Το πραγματικό ενδιαφέρον, ωστόσο, μεταφέρεται αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίας, όταν τα κόμματα θα κληθούν να καταλήξουν στην κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, σε μια διαδικασία που συνοδεύεται από έντονες διαβουλεύσεις, πολιτικά παζάρια και παρασκηνιακές επαφές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

  •  11.06.2026 - 06:15
Αννίτα Δημητρίου στο «Τ»: Απαντά για όλα μετά την επανεκλογή της - «Η συναίνεση είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει ο τόπος»

Αννίτα Δημητρίου στο «Τ»: Απαντά για όλα μετά την επανεκλογή της - «Η συναίνεση είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει ο τόπος»

  •  11.06.2026 - 06:16
EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη

EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη

  •  11.06.2026 - 15:29
«Πρόγευμα για όλους»: Τοποθετείται το υπ. Παιδείας - «Υπό συνεχή βελτίωση» - Το μενού και οι προδιαγραφές

«Πρόγευμα για όλους»: Τοποθετείται το υπ. Παιδείας - «Υπό συνεχή βελτίωση» - Το μενού και οι προδιαγραφές

  •  11.06.2026 - 15:20
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ισχυρισμοί για οπαδικά κίνητρα

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ισχυρισμοί για οπαδικά κίνητρα

  •  11.06.2026 - 13:55
DIGIPOL: Η Αστυνομία Κύπρου στην ψηφιακή εποχή - Περισσότερες από 30 υπηρεσίες στο διαδίκτυο

DIGIPOL: Η Αστυνομία Κύπρου στην ψηφιακή εποχή - Περισσότερες από 30 υπηρεσίες στο διαδίκτυο

  •  11.06.2026 - 14:21
Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Προδικαστική ένσταση επί αναθεωρημένου κατηγορητηρίου - Τα ερωτήματα της υπεράσπισης

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Προδικαστική ένσταση επί αναθεωρημένου κατηγορητηρίου - Τα ερωτήματα της υπεράσπισης

  •  11.06.2026 - 15:12
«Πέθανε μόνη σε ένα παγκάκι»: Συγκλονίζει η ανάρτηση Κύπριου ηθοποιού για άστεγη γυναίκα - Φωτογραφία

«Πέθανε μόνη σε ένα παγκάκι»: Συγκλονίζει η ανάρτηση Κύπριου ηθοποιού για άστεγη γυναίκα - Φωτογραφία

  •  11.06.2026 - 15:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα