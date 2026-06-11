Σε δίκη για τρομοκρατία οι τρεις ύποπτοι: Στο Κακουργιοδικείο η υπόθεση με τις διεθνείς προεκτάσεις

Η μεταφορά των υπόπτων στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς οι Αρχές χειρίζονται την υπόθεση με απόλυτη μυστικότητα λόγω της σοβαρότητας των ισχυρισμών και των πιθανών διεθνών προεκτάσεών της.

Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου παραπέμφθηκαν οι τρεις από τους τέσσερις συλληφθέντες, ηλικίας 32, 38 και 57 ετών. Ο αδελφός του 57χρονου αφέθηκε ελεύθερος, αφού οι έρευνες δεν κατέδειξαν οποιαδήποτε εμπλοκή ή σύνδεσή του με την υπόθεση. Η διαδικασία παραπομπής πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, ενώ η δίκη ορίστηκε για τις 6 Αυγούστου στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με πηγές, ο 32χρονος και ο 38χρονος φέρονται να αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα της ομάδας που σχεδίαζε τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον ισραηλινών στόχων στην Κύπρο. Οι δύο άνδρες θεωρούνται πρόσωπα με διασυνδέσεις με τη Χαμάς, ενώ ο 57χρονος φέρεται να διατηρούσε επαφές μαζί τους.

Πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση θεωρείται ο 38χρονος, ο οποίος φέρεται να εισήλθε παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία τους τελευταίους μήνες μέσω των κατεχομένων. Οι Αρχές εκτιμούν ότι είχε αναλάβει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών και την καθοδήγηση για την επιλογή των στόχων.

Οι υποψίες γύρω από τη δράση του ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο μετά τη σύλληψη 37χρονου στην Ελλάδα το περασμένο Σάββατο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε ότι τον Αύγουστο του 2025 βρισκόταν μαζί με τον 38χρονο σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία, όπου εκπαιδεύτηκαν στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος ισχυρίστηκε ότι λάμβανε οικονομική στήριξη από τον 38χρονο, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο των διεθνών διασυνδέσεων της υπόθεσης.

Σημαντικό κομμάτι του ανακριτικού παζλ αφορά τον 32χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο με τη σύζυγο και το παιδί του.

Οι έρευνες τον συνδέουν με δύο κατοικίες, στην Ακτή του Κυβερνήτη και στις Καμάρες Λάρνακας, όπου οι Αρχές εντόπισαν ποσότητες χημικών ουσιών και πρώτων υλών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβανόταν και νιτρική αμμωνία, ενώ διαπιστώθηκε ότι μέρος των υλικών είχε αγοραστεί από την κυπριακή αγορά.

Υπόθεση με διεθνείς προεκτάσεις

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς οι κυπριακές Αρχές εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις εκτός συνόρων, αλλά και το εύρος του φερόμενου δικτύου που φαίνεται να δραστηριοποιούνταν στην περιοχή.

Με τη δίκη να πλησιάζει, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, όπου αναμένεται να παρουσιαστούν στοιχεία που ενδέχεται να φωτίσουν μία υπόθεση η οποία ήδη χαρακτηρίζεται ως ορόσημο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στην Κύπρο.