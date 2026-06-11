Βουλή: Κλείδωσαν οι θέσεις-κλειδιά και η Επιτροπή Επιλογής – Το παρασκήνιο και το «Όχι» στον Οδυσσέα

Tης σημερινής Ολομέλειας προήδρευσε ο Πρεσβύτερος των Βουλευτών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, αφού η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, προεδρεύει της Δημοκρατίας, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απουσιάζει σε ταξίδι στο εξωτερικό.

Γραμματείς διορίστηκαν οι Βουλευτές Νικολέτα Κωνσταντίου του ΔΗΣΥ και Αναστασία Χάσικου του ΑΚΕΛ και κοσμήτορας ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος.

Ο Προεδρεύων της Βουλής ανακοίνωσε τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων που είναι για τον ΔΗΣΥ ο Δημήτρης Δημητρίου, για το ΑΚΕΛ ο Γιώργος Λουκαϊδης, για το ΕΛΑΜ ο Σωτήρης Ιωάννου και για το ΔΗΚΟ ο Πανίκος Λεωνίδου.

Στη συνέχεια ανακοινώθηκε η Επιτροπή Επιλογής που απαρτίζεται από τρεις Βουλευτές του ΔΗΣΥ, τους Δημήτρη Δημητρίου, Γιώργο Καρούλλα και Σάβια Ορφανίδου και από τρεις Βουλευτές του ΑΚΕΛ, τους Στέφανο Στεφάνου, Γιώργο Λουκαΐδη και Άριστο Δαμιανού. Συμμετέχει ένας Βουλευτής από το ΔΗΚΟ, ο Πανίκος Λεωνίδου, και ένας από το ΕΛΑΜ, ο Λίνος Παπαγιάννης.

Υπέρ της σύνθεσης της Επιτροπής ψήφισαν 50 Βουλευτές.

Στην Επιτροπή θα συμμετέχει ex officio και η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Ο επικεφαλής του κινήματος 'Αλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, έθεσε και τη δική του υποψηφιότητα για την Επιτροπή Επιλογής και επανέλαβε ότι το κόμμα δικαιούται να έχει έναν Βουλευτή γιατί, όπως είπε, ούτε το σύνταγμα ούτε και ο κανονισμός της Βουλής αποκλείουν κόμμα που δεν έχει επτά ή περισσότερους βουλευτές.

Το θέμα των μελών, πρόσθεσε, εμφανίζεται ως να υπάρχει ένας άτυπος συνδυασμός αλλά όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να τεθούν στο Σώμα για να αποφασίσει. Η εισήγηση δεν έγινε αποδεκτή.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της Ολοέλειας, συνήλθε σε πρώτη συνεδρία η νεοεκλεγείσα Επιτροπή Επιλογής, που θα ασχοληθεί με τη σύνθεση και τις Προεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Οι Προεδρίες θα πρέπει να τεθούν προς ψήφιση στην επόμενη Ολομέλεια, στις 18 Ιουνίου, πριν αρχίσουν το νομοθετικό τους έργο.