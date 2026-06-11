Βίντεο από τη δραματική διάσωση κοριτσιού στο Λονδίνο – Κρεμόταν από παράθυρο 2ου ορόφου

Η ανήλικη παρέμεινε γαντζωμένη για περίπου εννέα λεπτά προτού πέσει στα χέρια αστυνομικού και πολίτη που είχαν σπεύσει να τη σώσουν.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις δραματικές στιγμές της διάσωσης. Σε ένα από τα βίντεο διακρίνεται γυναίκα από το διαμέρισμα του κάτω ορόφου να προσπαθεί να βγει από το παράθυρό της για να προσεγγίσει το παιδί, ενώ το πλήθος της φώναζε οδηγίες για να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας αστυνομικός και ένας άνδρας που βρισκόταν στην περιοχή έσπευσαν κάτω από το σημείο όπου κρεμόταν το κορίτσι. Οι δύο άνδρες στάθηκαν με τα χέρια απλωμένα, έτοιμοι να το υποδεχθούν σε περίπτωση πτώσης.

Τελικά, η μικρή έπεσε, με τον αστυνομικό και τον πολίτη να καταφέρνουν να την πιάσουν εγκαίρως. Το συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ανακουφισμένο από την ευτυχή κατάληξη της επιχείρησης διάσωσης.

Δείτε βίντεο:

Στη συνέχεια, το παιδί μεταφέρθηκε με ασφάλεια μέσα στο κτίριο από το παράθυρο.

Παρά τη θετική έκβαση του περιστατικού, πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί βρέθηκε μόνο του σε τόσο επικίνδυνη θέση.