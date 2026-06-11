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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Μπλόκο» σε εμπορευματοκιβώτια στη Λεμεσό: Από γλειφιτζούρια κάνναβης μέχρι «μαϊμού» παιχνίδια και αρώματα για... μοναστήρι – Δείτε φωτογραφίες

 11.06.2026 - 16:52
«Μπλόκο» σε εμπορευματοκιβώτια στη Λεμεσό: Από γλειφιτζούρια κάνναβης μέχρι «μαϊμού» παιχνίδια και αρώματα για... μοναστήρι – Δείτε φωτογραφίες

Ένα άκρως ασυνήθιστο και πολυσύνθετο «λαβράκι» έβγαλαν οι τυχαίοι έλεγχοι των Αρχών στη Λεμεσό, φέρνοντας στο φως από εκατοντάδες γλειφιτζούρια κάνναβης μέχρι χιλιάδες ύποπτα παραποιημένα προϊόντα, με αποκορύφωμα ένα δέμα που είχε ως δηλωμένο παραλήπτη γνωστό μοναστήρι.

Η επιχείρηση στήθηκε στα υποστατικά μεταφορικής εταιρείας στη Λεμεσό, όπου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, σε στενή συνεργασία με μέλη της ΥΚΑΝ, έκαναν φύλλο και φτερό θαλάσσιο ενδοκοινοτικό φορτίο που έφτασε στην Κύπρο από την Ελλάδα. Οι ελεγκτές άνοιξαν τρία συγκεκριμένα εμπορευματοκιβώτια και αυτό που αντίκρισαν στα πακέτα του ομαδοποιημένου φορτίου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των διωκτικών αρχών.

Το πρώτο εύρημα αφορούσε την προσπάθεια αποτροπής εισαγωγής εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 1.440 τεμάχια από γλειφιτζούρια κάνναβης σε διάφορες γεύσεις. Τα συγκεκριμένα σκευάσματα έχουν ήδη κατακρατηθεί και στάλθηκαν με διαδικασίες εξπρές στο Γενικό Χημείο του Κράτους για τις απαραίτητες εργαστηριακές αναλύσεις.

Η συνέχεια, ωστόσο, έφερε στο φως και μια τεράστια υπόθεση πιθανής παραβίασης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Δ.Δ.Ι.). Οι λειτουργοί εντόπισαν μεγάλο αριθμό χαρτοκιβωτίων, τα οποία προορίζονταν για δύο διαφορετικές παραλήπτριες εταιρείες και ήταν γεμάτα με παιδικά παιχνίδια πασίγνωστων επωνυμιών. Τα παιχνίδια, που εκ πρώτης όψεως κρίθηκαν ως απομιμήσεις («μαϊμού»), μεταφέρθηκαν άμεσα στις αποθήκες του Τελωνείου Λεμεσού, όπου ξεκινά η επίσημη καταμέτρησή τους στην παρουσία των αντιπροσώπων των θιγόμενων εταιρειών.

Το πιο αξιοσημείωτο και σχεδόν σουρεαλιστικό εύρημα της επιχείρησης κρυβόταν σε ένα ξεχωριστό κιβώτιο, το οποίο είχε δηλωθεί επίσημα ότι περιείχε «προσωπικά αντικείμενα». Αντί αυτού, οι ελεγκτές βρήκαν στο εσωτερικό του μια μεγάλη ποσότητα από επώνυμα αρώματα και γυαλιά ηλίου που επίσης φαίνεται να παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό όμως που εκτόξευσε τις υποψίες των εξεταστών του Τμήματος Τελωνείων ήταν η εξωτερική επιγραφή του κιβωτίου, η οποία ανέγραφε ως παραλήπτη την «Ιερά Μονή Ειρήνης Του Χρυσοβαλάντου», την ώρα που τα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη ήταν ακριβώς τα ίδια και αφορούσαν ένα και το αυτό ιδιωτικό πρόσωπο.

Οι έρευνες του Τμήματος Τελωνείων και της ΥΚΑΝ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να ταυτοποιηθούν πλήρως οι εμπλεκόμενοι.

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