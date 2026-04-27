 27.04.2026 - 15:49
Τι είναι το «αλπικό διαζύγιο» και γιατί έχει γίνει viral - Δείτε βίντεο από το Tik Tok

Τους τελευταίους μήνες, ο όρος «αλπικό διαζύγιο» έχει γίνει viral σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram, με πολλές γυναίκες να μοιράζονται ανησυχητικές και σε ορισμένες περιπτώσεις απειλητικές για τη ζωή εμπειρίες από πεζοπορίες και ορεινές εξορμήσεις.

Ο όρος περιγράφει καταστάσεις όπου ένας σύντροφος—συνήθως άνδρας—εγκαταλείπει ξαφνικά τον άλλον, που είναι συνήθως λιγότερο έμπειρος και πιο ευάλωτος, σε απομακρυσμένα ορεινά ή άγρια περιβάλλοντα.

@terrilng This is why it’s important to be self-reliant on adventures #dailythoughts #alpinedivorce ♬ original sound - Terri ᨒ↟

Το φαινόμενο απέκτησε ευρύτερη δημοσιότητα μετά από μια υπόθεση υψηλού προφίλ στην Αυστρία νωρίτερα φέτος. Ένας ορειβάτης καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από αμέλεια και του επιβλήθηκε ποινή με αναστολή, αφού άφησε τη σύντροφό του μόνη στο βουνό Grossglockner, την υψηλότερη κορυφή της χώρας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι την άφησε για να ζητήσει βοήθεια, όμως εκείνη τελικά πέθανε από υποθερμία. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο ορειβάτης δεν ανταποκρίθηκε στις κλήσεις των διασωστών παρότι είχε σήμα στο κινητό του. Κατά τη διάρκεια της δίκης του, μια πρώην σύντοφός του κατέθεσε ότι την είχε εγκαταλείψει στο ίδιο βουνό το 2023 επειδή τη θεωρούσε πολύ αργή, ανέφερε η γερμανική εφημερίδα Bild.

Καθώς η υπόθεση διαδιδόταν στο διαδίκτυο, γυναίκες άρχισαν να μοιράζονται παρόμοιες εμπειρίες. Ένα βίντεο στο TikTok που έδειχνε μια γυναίκα μόνη σε απομονωμένο μονοπάτι συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές.

Σε μια ανάρτηση στο X, μια άλλη γυναίκα μοιράστηκε ένα βίντεο όπου περπατάει μόνη της στην άγρια ​​φύση, γράφοντας: «Αυτό είναι ένα βίντεο όπου κάνω πεζοπορία στα Χάιλαντς προσπαθώντας να αξιοποιήσω στο έπακρο το ταξίδι μου, ενώ ο τύπος με τον οποίο βρισκόμουν ήταν μίλια μπροστά μου». Το κλιπ έχει συγκεντρώσει 1,9 εκατομμύρια προβολές.

Ψυχολογικά μοτίβα πίσω από το φαινόμενο

Ο όρος «αλπικό διαζύγιο» («alpine divorce»), που προέρχεται από ένα διήγημα του 1893 του Ρόμπερτ Μπαρ, για έναν σύζυγο που σχεδιάζει να δολοφονήσει τη σύζυγό του στις Ελβετικές Άλπεις. Σήμερα, έχει αποκτήσει ευρύτερη πολιτισμική σημασία, περιγράφοντας την εγκατάλειψη ή τη συναισθηματική απόσυρση σε επικίνδυνα υπαίθρια περιβάλλοντα.

Ο όρος δεν είναι ούτε νομικά ούτε επίσημα αναγνωρισμένος. Ωστόσο, η ψυχολόγος συμπεριφοράς και σύμβουλος σχέσεων Τζο Χέμινγκς δήλωσε στο CNN ότι η δυναμική της σχέσης πίσω από αυτό είναι αναγνωρίσιμη.

Σύμφωνα με την ψυχολόγο, πρόκειται συνήθως για άτομα με αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης, τα οποία απομακρύνονται συναισθηματικά και σωματικά από τους άλλους όταν βιώνουν πίεση αντί να αντιμετωπίζουν την αιτία. Ενδέχεται επίσης να δυσκολεύονται να επιδείξουν ενσυναίσθηση και να διαχειριστούν συγκρούσεις, καταφεύγοντας στην απόσυρση.

@meggoandco The last thing you want is to be stranded on your own with no map, no experience, and no way out. The only person you can rely on out there is yourself. Be prepared. Be safe. And also- if you’ve been alpine divorced… you better leave that man #hiking #alpinedivorce #womenshiking #granolagirl #camping ♬ original sound - Rowing vide - Rowing vibe

Ψυχολόγοι σημειώνουν ότι το ορεινό περιβάλλον μπορεί να εντείνει αυτές τις δυναμικές. Οι εξωτερικοί χώροι δημιουργούν ιεραρχίες—ποιος προηγείται, ποιος καθορίζει τον ρυθμό, ποιος κατευθύνει—δίνοντας έδαφος σε έμμεσες μορφές ελέγχου. Το να προηγείται κάποιος χωρίς να προσαρμόζεται στον ρυθμό του άλλου μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη κυριαρχίας ή αδιαφορίας, ιδιαίτερα όταν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια.

Το «αλπικό διαζύγιο» δεν περιορίζεται μόνο στα ζευγάρια

Παρότι η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως σε ρομαντικές σχέσεις, το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο σε ζευγάρια. Υπάρχουν αναφορές εγκατάλειψης και από φίλους ή συγγενείς κατά τη διάρκεια εξορμήσεων, ιδιαίτερα όταν υπάρχει σημαντική διαφορά εμπειρίας ή φυσικής αντοχής.

Μια χαρακτηριστική περίπτωση αφορά την Αμερικανίδα πεζοπόρο Λόρι Σίνγκερ, η οποία το 2016 επιχείρησε τη διαδρομή John Muir Trail στην Καλιφόρνια μαζί με έναν φίλο της, ο οποίος ήταν πιο έμπειρος πεζοπόρος. Σύμφωνα με την ίδια, εκείνος συχνά προχωρούσε μπροστά, ενώ εκείνη υπέφερε από ασθένεια υψομέτρου και εξάντληση. Σε κάποιο σημείο αρρώστησε σοβαρά, όμως ο συνοδός της συνέχισε και αργότερα της πρότεινε να αποχωριστούν ώστε να ζητήσει βοήθεια. Τελικά, η Σίνγκερ σώθηκε αφού συνάντησε άλλους πεζοπόρους, αλλά περιέγραψε την εμπειρία ως εξαιρετικά τραυματική.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα κίνητρα πίσω από τέτοιες συμπεριφορές διαφέρουν: μπορεί να πρόκειται για παρορμητικές αντιδράσεις λόγω εκνευρισμού ή έλλειψης υπομονής, αλλά και για πιο σοβαρές περιπτώσεις αδιαφορίας ή χειριστικής συμπεριφοράς. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις φαίνεται να εμπλέκεται η έλλειψη επικοινωνίας, ενσυναίσθησης και κοινής προετοιμασίας.

Η επικίνδυνη κουλτούρα της υπαίθρου

Η κουλτούρα της υπαίθρου μπορεί επίσης να συμβάλλει στο φαινόμενο, καθώς συχνά προβάλλει την αντοχή, την ανεξαρτησία και την αυτάρκεια—χαρακτηριστικά που παραδοσιακά συνδέονται με την ανδρική ταυτότητα. Αυτό μπορεί να ενισχύσει συμπεριφορές εγωκεντρικής υπεροχής, ιδιαίτερα σε άνισες συνεργασίες.

Κλινικοί ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες καταστάσεις αποκαλύπτουν βαθύτερες δυναμικές στις σχέσεις. Σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου, ζητήματα όπως ο έλεγχος, η εξάρτηση και η συναισθηματική αδιαφορία γίνονται πιο έντονα και δυνητικά επικίνδυνα. Αυτό που στην καθημερινότητα μπορεί να θεωρηθεί απλή ένταση, στην ύπαιθρο μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Πολλές γυναίκες υπογραμμίζουν την ανάγκη για προσοχή και αυτονομία στις εξορμήσεις τους. Ένα επαναλαμβανόμενο μήνυμα είναι ότι η εμπιστοσύνη στην εμπειρία ενός συντρόφου δεν εγγυάται απαραίτητα κοινή ευθύνη ή ασφάλεια.

Τελικά, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το «αλπικό διαζύγιο» δεν αφορά τόσο το ίδιο το ορεινό περιβάλλον, όσο τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται την ισορροπία δύναμης, ευθύνης και φροντίδας μέσα στις σχέσεις τους. Σε ακραίες συνθήκες, αυτές οι δυναμικές μπορούν να ενταθούν—με ενίοτε μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Πηγή: CNN

