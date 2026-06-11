«Όχι» στην Τουρκία για το περιουσιακό: Η Κυπριακή Δημοκρατία κέρδισε τη μάχη στο Στρασβούργο

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με την απόφαση της Επιτροπής Αναπληρωτών Υπουργών η οποία εξέτασε σήμερα την εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση της Τέταρτης Διακρατικής Προσφυγής της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά της Τουρκίας, ως προς την πτυχή του περιουσιακού.

Σε δήλωση του ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, εκφράζοντας την ικανοποίηση της Λευκωσίας, έκανε λόγο για "μια σημαντική επιτυχία της Κυπριακής Δημοκρατίας". Πρόσθεσε, παράλληλα, πως αυτό δεν είναι το τέλος του δρόμου και πως απαιτούνται ακόμη αρκετές και σημαντικές προσπάθειες.

Στην ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως κατά τη συζήτηση που έγινε "η Τουρκία απέτυχε να πείσει την Επιτροπή ότι έχει συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου", και εκφράζει ικανοποίηση για τη σημερινή απόφαση.

"Παρά το γεγονός ότι η στήριξη προς την τουρκική θέση παρουσίαζε αυξητική τάση με το πέρασμα των χρόνων, η Κυπριακή Δημοκρατία μέσα από συστηματικές και στοχευμένες διπλωματικές ενέργειες, πάντα σε στενό συντονισμό με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και με τη συνδρομή της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, κατάφερε όχι μόνο να αποτρέψει το κλείσιμο της επιτήρησης, αλλά και να πείσει τα κράτη μέλη για την ανάγκη αποσαφήνισης των μέτρων που απαιτούνται προς συμμόρφωση της Τουρκίας με την αποστολή ερμηνευτικού ερωτήματος προς το ΕΔΑΔ, πρόταση η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2024", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται πως "ειδικότερα, προς αποσαφήνιση του εν λόγω ζητήματος, η Κυπριακή Δημοκρατία εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για ετοιμασία προσχεδίου ψηφίσματος για παραπομπή ερμηνευτικού ερωτήματος προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την ερμηνεία της παραγράφου 63 της απόφασης του ΕΔΑΔ του 2014 επί της Δίκαιης Ικανοποίησης".

Η παραπομπή του ερωτήματος γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 46.3 της Σύμβασης, το οποίο προνοεί ότι σε περίπτωση που η Επιτροπή Υπουργών θεωρεί ότι η εκτέλεση της απόφασης εμποδίζεται λόγω ερμηνευτικού προβλήματος, τότε δύναται να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο για να απαντήσει στο ερμηνευτικό ερώτημα. Η Κυπριακή πρόταση υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία συγκεντρώνοντας 25 ψήφους υπέρ, 2 κατά ενώ 19 χώρες τήρησαν αποχή, αναφέρει το ΥΠΕΞ.

Προσθέτει πως "η τυχόν τελική ενεργοποίηση της διαδικασίας παραπομπής του άρθρου 46.3 της ΕΣΔΑ κατά την επερχόμενη συνεδρίαση του Ιουνίου 2027 θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το ίδιο το ΕΔΑΔ καθότι θα είναι η πρώτη φορά που καλείται να ερμηνεύσει απόφασή του".

Στην ανακοίνωση σημειώνεται η αποτυχία της Τουρκίας να αποτρέψει την ψηφοφορία επί του προσχεδίου απόφασης για ετοιμασία προσχεδίου ψηφίσματος για παραπομπή ερμηνευτικού ερωτήματος στο δικαστήριο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται, η τουρκική αντιπροσωπεία προέβαλε αρχικά τον ισχυρισμό ότι για τη λήψη απόφασης επί του θέματος απαιτούνταν 31 θετικές ψήφοι, θέση η οποία καταψηφίστηκε. Ακολούθως, σε μια ύστατη προσπάθεια αναβολής της ψηφοφορίας αιτήθηκε την υποβολή γραπτής νομικής γνωμάτευσης επί του διαδικαστικού αυτού θέματος, θέση η οποία εκ νέου απορρίφθηκε από τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, η Γραμματεία της Επιτροπής Αναπληρωτών Υπουργών θα ετοιμάσει το σχετικό ερμηνευτικό ερώτημα κατά την επερχόμενη συνεδρίαση του Ιουνίου 2027, η υιοθέτηση του οποίου απαιτεί 31 θετικές ψήφους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ευχαριστεί τη Νομική Υπηρεσία για την όπως πάντα αγαστή συνεργασία, καθώς και την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων για τη συνδρομή της και υπογραμμίζει πως "την προσπάθεια προάσπισης των εθνικών μας συμφερόντων συνεχίζεται με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα".

Στη δήλωσή του για το θέμα ο κ. Κόμπος σημείωσε πως "η θέση της τουρκικής πλευράς όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν υπέρ του κλεισίματος της επιτήρησης της συγκεκριμένης υπόθεσης. Κατάφεραν να εξασφαλίσουν σημαντικό αριθμό θετικών ψήφων ως προς αυτή τους την προσέγγιση. Σήμερα στα πλαίσια αυτής της συζήτησης η Τουρκία δεν πέτυχε τον σκοπό της", επεσήμανε.

Πρόσθεσε πως "πέραν αυτού, σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η Τουρκία έθεσε άλλα διάφορα διαδικαστικής φύσεως ζητήματα τα οποία δεν εγκρίθηκαν από την πλειοψηφία".

Έκανε λόγο για "μια σημαντική επιτυχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας, με τη συνδρομή επίσης της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα" και επεσήμανε πως "μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο η Τουρκία άσκησε πολύ ισχυρές πιέσεις καταφέραμε να πάμε στο επόμενο βήμα".

"Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται. Η μεθοδολογία την οποία υιοθετήσαμε προχωρά. Έχουμε το επόμενο βήμα τον Ιούνιο του 2027, όπου θα τεθεί σε ψηφοφορία το ερώτημα που θα διατυπώσει η Γραμματεία και το οποίο θα καταθέσει ενώπιον των κρατών μελών".

"Δεν είναι το τέλος του δρόμου. Απαιτούνται ακόμη αρκετές και σημαντικές προσπάθειες, ούτως ώστε το ζήτημα να φτάσει εν τέλει ενώπιον του δικαστηρίου. Εμείς στηριζόμενοι στη νομική συμβουλή που έχουμε πάρει από τη Νομική μας Υπηρεσία είμαστε απόλυτα βέβαιοι για την ισχυρότητα των θέσεων τις οποίες προβάλλουμε. Σήμερα είχαμε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα", υπογράμμισε.

"Αφενός η Τουρκία δεν κατάφερε να κλείσει την επιτήρηση, αφετέρου πετύχαμε τον δικό μας σκοπό που είναι έναν ακόμη βήμα προς την παραπομπή ενώπιον του δικαστηρίου. Η εξωτερική μας πολιτική με μεθοδικότητα, με συστηματικότητα, πάντα σε συνάρτηση με την εσωτερική πολιτική, την οποία συμπληρώνει και από την οποία συμπληρώνεται συνεχίζει την προσπάθεια για εξυπηρέτηση του εθνικού μας συμφέροντος σε όλους τους τομείς με απώτερο στόχο την ενίσχυση των εθνικών μας θέσεων και των συμφερόντων του λαού μας", υπογράμμισε ο κ. Κόμπος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ