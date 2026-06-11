Ενθρονίστηκε ο Πάφου Γρηγόριος: Η απάντηση στις διαμαρτυρίες και το «ζήτημα φωτός» του Σεφέρη

Η τελετή άρχισε στις 18:00 παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, των μελών της Ιεράς Συνόδου και πλήθους πιστών. Ο νέος Μητροπολίτης αφίχθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου λίγο πριν από την έναρξη της τελετής, κατά την οποία εγκαταστάθηκε επισήμως στον μητροπολιτικό θρόνο, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση της Μητρόπολης Πάφου.

Κατά τη διάρκεια της ενθρόνισης σημειώθηκε προσπάθεια δημιουργίας έντασης από ομάδα ατόμων που πρόσκεινται στον τέως Μητροπολίτη Τυχικό. Οι διαμαρτυρόμενοι φώναζαν συνθήματα όπως «Ανάξιος» και «Αίσχος», επιχειρώντας να διαταράξουν την τελετή. Ωστόσο, η ενθρόνιση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Τα μηνύματα του νέου Μητροπολίτη

Στον ενθρονιστήριο λόγο του, ο Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος έστειλε μήνυμα ενότητας, ταπεινότητας και πνευματικής αναζήτησης.

«Ό,τι ψάχνεις βρίσκεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ομορφιά βρίσκεται στην ψυχή και στα μάτια εκείνου που την αντικρίζει. Επικαλούμενος τον ποιητή Γιώργο Σεφέρη, σημείωσε πως «είναι ζήτημα φωτός», αναφερόμενος στη διαρκή αναζήτηση του αληθινού φωτός από το ανθρώπινο πνεύμα.

Κάλεσε τους πιστούς να πορευθούν με καθαρή συνείδηση, καθαρά χέρια, ανιδιοτέλεια και φόβο Θεού, ενώ απευθυνόμενος στον λαό της Πάφου δήλωσε ότι μέχρι σήμερα γνώριζε την επαρχία μέσα από την ένδοξη ιστορία της, τα μοναδικά εκκλησιαστικά μνημεία, τα πολύτιμα χειρόγραφα και τα βιβλία της.

«Άκουσα από όλους ότι είστε καλοί άνθρωποι και ήρθα να σας γνωρίσω και να σας διακονήσω ως επίσκοπος και πνευματικός σας πατέρας, αδελφός και φίλος», ανέφερε.

Ο νέος Μητροπολίτης δήλωσε επίσης ότι ήρθε να προσκυνήσει τη γη που πρώτη δέχθηκε το χριστιανικό κήρυγμα των Αποστόλων, τα ιερά χώματα της ελληνορθόδοξης παράδοσης, τα μνημεία των ηρώων και τους εθνικούς αγώνες της Πάφου, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη συμβολή της επαρχίας στην ιστορία και τον συμβολισμό της Κύπρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄, μιλώντας για την αγάπη του προς τον Χριστό, το όραμά του και την ίδρυση της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου. Παράλληλα, εξήρε το έργο του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου, ο οποίος υπηρέτησε επί 27 χρόνια τη Μητρόπολη Πάφου.

«Αξιώνομαι σήμερα από τα δικά τους στιβαρά χέρια να παραλαμβάνω μια Μητρόπολη σταθερότητας και απλανής ορθόδοξης πορείας και παράδοσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος αναφέρθηκε στη σημασία της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου και στις ευθύνες που αναλαμβάνει ο νέος Μητροπολίτης, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του. Στην ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος μεταξύ άλλων συνεχάρη τον Μητροπολίτη Γρηγόριο για τη χειροτονία του και είπε ότι η μόρφωση, η σύνεση, η πίστη και τα πνευματικά του προσόντα «εμπνέουν την ελπίδα για επιτυχία στο έργο» που αναλαμβάνει.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον Απόστολο Βαρνάβα, τον Απόστολο Παύλο και τον Ευαγγελιστή Μάρκο, οι οποίοι συνδέονται με την περιοχή της Πάφου, καθώς και σε μορφές αγίων και ηρώων που σημάδεψαν την ιστορία της.

Ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε ακόμη ότι ο βίος του επισκόπου βρίσκεται διαρκώς ενώπιον της κρίσης του λαού, λέγοντας ότι κάθε κίνηση και ενέργεια «οικοδομεί ή σκανδαλίζει».

Στην τελετή συμμετείχαν όλοι οι Αρχιερείς της Εκκλησίας της Κύπρου στο πλαίσιο αρχιερατικού συλλείτουργου, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και ομοφωνίας στους κόλπους της Εκκλησίας.

Το «παρών» τους έδωσαν επίσης οι δήμαρχοι της επαρχίας Πάφου, ο Δημαρχεύων Πάφου, μέλη της αστυνομικής ηγεσίας, βουλευτές και πλήθος πολιτών.

Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη

Νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, κατά τη Θεία Λειτουργία για τη μνήμη του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου, πραγματοποιήθηκε η χειροτονία του Γρηγορίου στον κατάμεστο Καθεδρικό Ναό.

Στο πλαίσιο της τελετής τελέστηκε η Ομολογία Πίστεως, κατά την οποία ο χειροτονούμενος διαβάζει δημόσια τη δέσμευσή του να τηρεί τα δόγματα των Οικουμενικών Συνόδων, τους Ιερούς Κανόνες και να παραμένει υπάκουος στην Εκκλησία.

Ακολούθησε η είσοδος του Ευαγγελίου με τη συμμετοχή όλων των Αρχιερέων και ο κύκλος της Αγίας Τράπεζας, κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκαν τρεις περιφορές γύρω από αυτήν με τον χειροτονούμενο στο κέντρο.

Η τελετή κορυφώθηκε με την αναφώνηση του «Άξιος» και την ένδυση των αρχιερατικών αμφίων, τα οποία φορεί για πρώτη φορά ο νέος επίσκοπος. Πρόκειται για τον σάκο, το ωμοφόριο, τον σταυρό και τη μίτρα, τα χαρακτηριστικά σύμβολα του επισκοπικού αξιώματος.

Οι διαμαρτυρίες υπέρ του Τυχικού στην ενθρόνιση

Έξω από τον ναό, μικρή ομάδα υποστηρικτών του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού πραγματοποίησε διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ και εκφράζοντας την αντίθεσή της στις εξελίξεις.

Οι συγκεντρωμένοι υποστήριζαν ότι «αιτία του φαγώματος του Τυχικού είναι ότι πολεμά τον Οικουμενισμό», ενώ φώναζαν συνθήματα όπως «Ανάξιος». Διαμαρτυρίες σημειώθηκαν τόσο κατά την άφιξη του νέου Μητροπολίτη Γρηγορίου όσο και κατά την άφιξη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου.

Ο Κύπρου Γεώργιος, επιδιώκοντας να στείλει μήνυμα ενότητας και καταλλαγής, χαιρέτησε τους διαμαρτυρόμενους, παρά το τεταμένο κλίμα που επικράτησε για σύντομο χρονικό διάστημα έξω από τον ναό.

Ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος (Ιωαννίδης) γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1973 και μεγάλωσε στη Γαλάτα. Χειροτονήθηκε διάκονος στις 22 Ιουλίου 2007 και πρεσβύτερος στις 6 Αυγούστου του ίδιου έτους από τον Μητροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα.

Για τα τελευταία 19 χρόνια υπηρέτησε ως Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος, ενώ διετέλεσε μέλος της Θρονικής Επιτροπής και υπεύθυνος του Γραφείου Εκκλησιαστικής Διακονίας και Διαφώτισης της Μητρόπολης. Στο πλαίσιο αυτό είχε την ευθύνη για τη λειτουργία Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών, Κύκλων Αγίας Γραφής, καθώς και για τη διοργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, ημερίδων, μαθητικών συνεδρίων και κατασκηνώσεων.

Πέραν του λειτουργικού, ποιμαντικού και κοινωνικού έργου του, εκπροσώπησε την Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος σε Συνοδικές Επιτροπές και στο Τμήμα Αρχαιοτήτων ως υπεύθυνος για τα αρχαία εκκλησιαστικά μνημεία της μητροπολιτικής περιφέρειας. Παράλληλα, εκπροσωπεί την Εκκλησία της Κύπρου στον επίσημο θεολογικό διάλογο μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Στον ακαδημαϊκό τομέα, ο κ. Γρηγόριος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου με γνωστικό αντικείμενο τη Λειτουργική. Επιπλέον, είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προπτυχιακού Προγράμματος Θεολογίας, του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ορθόδοξης Θεολογίας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και του υπό αξιολόγηση Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Ορθόδοξης Θεολογίας.

Παράλληλα, έχει την ευθύνη της Βιβλιοθήκης και του Γραφείου Ποιμαντικής Μέριμνας της Σχολής, ενώ διδάσκει Εφαρμοσμένη Ποιμαντική και Κοινωνική Διακονία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα». Επίσης, διδάσκει μαθήματα Λειτουργικής και Ποιμαντικής στα επιμορφωτικά σεμινάρια του ιερού κλήρου που διοργανώνει η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας Κύπρου για λογαριασμό της Ιεράς Συνόδου.

Η σημερινή ημέρα πάντως όπως αναφέρθηκε καταγράφεται ως ιδιαίτερα σημαντική για την Εκκλησία της Κύπρου, καθώς συνδυάζει τον εορτασμό του Αποστόλου Βαρνάβα με τη χειροτονία και ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου για την ιστορική Μητρόπολη της Πάφου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ