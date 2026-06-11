Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Πέθανε μόνη σε ένα παγκάκι»: Συγκλονίζει η ανάρτηση Κύπριου ηθοποιού για άστεγη γυναίκα - Φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Πέθανε μόνη σε ένα παγκάκι»: Συγκλονίζει η ανάρτηση Κύπριου ηθοποιού για άστεγη γυναίκα - Φωτογραφία

 11.06.2026 - 15:11
«Πέθανε μόνη σε ένα παγκάκι»: Συγκλονίζει η ανάρτηση Κύπριου ηθοποιού για άστεγη γυναίκα - Φωτογραφία

Έντονη συγκίνηση αλλά και προβληματισμό προκαλεί η ανάρτηση του γνωστού ηθοποιού και εθελοντή Κώστα Βήχα, ο οποίος αποχαιρέτησε μια άστεγη γυναίκα που, όπως αναφέρει, έφυγε από τη ζωή μόνη και αβοήθητη σε παγκάκι έξω από υπεραγορά.

Ο Κώστας Βήχας, γνωστός για τη μακροχρόνια προσφορά του σε άστεγους και ευάλωτους συμπολίτες μας, εξέφρασε δημόσια τη θλίψη και την οργή του για το τραγικό τέλος της γυναίκας. «Είμαι θυμωμένος... έφτασε στην πηγή αλλά δεν πρόλαβε. Πέθανε εντελώς μόνη και αβοήθητη σε παγκάκι έξω από την υπεραγορά. Δεν πρόλαβε να αλλάξει το κουπόνι που της έδωσα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στην ανάρτησή του κάνει λόγο για την εξάντληση, την πείνα, τις κακουχίες και την απουσία ελπίδας που συνοδεύουν τη ζωή ενός ανθρώπου χωρίς στέγη, ενώ απευθύνει ένα συγκινητικό μήνυμα στη γυναίκα που έχασε τη ζωή της.

«Αγαπητή κυρία, συγχώρα όλους εμάς τους ανθρώπους για την άθλια συμπεριφορά μας στο πρόσωπό σου. Καλό σου ταξίδι γνωστή άγνωστη συμπατριώτισσά μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου», αναφέρει.

Δείτε την ανάρτηση:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη
EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη
«Πέθανε μόνη σε ένα παγκάκι»: Συγκλονίζει η ανάρτηση Κύπριου ηθοποιού για άστεγη γυναίκα - Φωτογραφία
DIGIPOL: Η Αστυνομία Κύπρου στην ψηφιακή εποχή - Περισσότερες από 30 υπηρεσίες στο διαδίκτυο
Ενοίκια στη Λεμεσό: Πού ζούμε; Από «άνετα» λυόμενα μέχρι «χρυσά» παραλιακά μονάρια - «Ζαλίζουν» οι τιμές - Δείτε φωτογραφίες
Θέλεις δουλειά στην Κυβέρνηση; Άνοιξαν δέκα νέες μόνιμες θέσεις σε διάφορες Υπηρεσίες και υπουργεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ενοχή και για τους τέσσερις κατηγορουμένους πρότεινε η εισαγγελέας

 11.06.2026 - 15:08
Επόμενο άρθρο

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Προδικαστική ένσταση επί αναθεωρημένου κατηγορητηρίου - Τα ερωτήματα της υπεράσπισης

 11.06.2026 - 15:12
Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

Η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 16.00 αναμένεται να κυλήσει χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η επικύρωση της Επιτροπής Επιλογής και ο διορισμός των νέων γραμματέων και του κοσμήτορα θεωρούνται διαδικασίες με λίγο-πολύ προδιαγεγραμμένη κατάληξη. Το πραγματικό ενδιαφέρον, ωστόσο, μεταφέρεται αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίας, όταν τα κόμματα θα κληθούν να καταλήξουν στην κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, σε μια διαδικασία που συνοδεύεται από έντονες διαβουλεύσεις, πολιτικά παζάρια και παρασκηνιακές επαφές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

  •  11.06.2026 - 06:15
Αννίτα Δημητρίου στο «Τ»: Απαντά για όλα μετά την επανεκλογή της - «Η συναίνεση είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει ο τόπος»

Αννίτα Δημητρίου στο «Τ»: Απαντά για όλα μετά την επανεκλογή της - «Η συναίνεση είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει ο τόπος»

  •  11.06.2026 - 06:16
EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη

EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη

  •  11.06.2026 - 15:29
«Πρόγευμα για όλους»: Τοποθετείται το υπ. Παιδείας - «Υπό συνεχή βελτίωση» - Το μενού και οι προδιαγραφές

«Πρόγευμα για όλους»: Τοποθετείται το υπ. Παιδείας - «Υπό συνεχή βελτίωση» - Το μενού και οι προδιαγραφές

  •  11.06.2026 - 15:20
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ισχυρισμοί για οπαδικά κίνητρα

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ισχυρισμοί για οπαδικά κίνητρα

  •  11.06.2026 - 13:55
DIGIPOL: Η Αστυνομία Κύπρου στην ψηφιακή εποχή - Περισσότερες από 30 υπηρεσίες στο διαδίκτυο

DIGIPOL: Η Αστυνομία Κύπρου στην ψηφιακή εποχή - Περισσότερες από 30 υπηρεσίες στο διαδίκτυο

  •  11.06.2026 - 14:21
Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Προδικαστική ένσταση επί αναθεωρημένου κατηγορητηρίου - Τα ερωτήματα της υπεράσπισης

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Προδικαστική ένσταση επί αναθεωρημένου κατηγορητηρίου - Τα ερωτήματα της υπεράσπισης

  •  11.06.2026 - 15:12
«Πέθανε μόνη σε ένα παγκάκι»: Συγκλονίζει η ανάρτηση Κύπριου ηθοποιού για άστεγη γυναίκα - Φωτογραφία

«Πέθανε μόνη σε ένα παγκάκι»: Συγκλονίζει η ανάρτηση Κύπριου ηθοποιού για άστεγη γυναίκα - Φωτογραφία

  •  11.06.2026 - 15:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα