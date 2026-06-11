«Πέθανε μόνη σε ένα παγκάκι»: Συγκλονίζει η ανάρτηση Κύπριου ηθοποιού για άστεγη γυναίκα - Φωτογραφία

Ο Κώστας Βήχας, γνωστός για τη μακροχρόνια προσφορά του σε άστεγους και ευάλωτους συμπολίτες μας, εξέφρασε δημόσια τη θλίψη και την οργή του για το τραγικό τέλος της γυναίκας. «Είμαι θυμωμένος... έφτασε στην πηγή αλλά δεν πρόλαβε. Πέθανε εντελώς μόνη και αβοήθητη σε παγκάκι έξω από την υπεραγορά. Δεν πρόλαβε να αλλάξει το κουπόνι που της έδωσα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στην ανάρτησή του κάνει λόγο για την εξάντληση, την πείνα, τις κακουχίες και την απουσία ελπίδας που συνοδεύουν τη ζωή ενός ανθρώπου χωρίς στέγη, ενώ απευθύνει ένα συγκινητικό μήνυμα στη γυναίκα που έχασε τη ζωή της.

«Αγαπητή κυρία, συγχώρα όλους εμάς τους ανθρώπους για την άθλια συμπεριφορά μας στο πρόσωπό σου. Καλό σου ταξίδι γνωστή άγνωστη συμπατριώτισσά μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου», αναφέρει.

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