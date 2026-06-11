Πίτμπουλ που σκότωσε μια έγκυο στη Γαλλία το 2019 καταδικάστηκε σε ευθανασία – Αντιδρούν οι φιλοζωικές

Στο πλημμελειοδικείο του Σουασόν (βόρεια), η πρόεδρος υπενθύμισε τα συμπεράσματα της έρευνας που απάλλασσε μια ομάδα κυνηγόσκυλων, τα οποία μετείχαν σε κυνήγι αλεπούς εκείνο το απόγευμα στο δάσος, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Αντιθέτως, ο Κέρτις, «προερχόμενος από σκύλους κυνομαχιών», τον οποίο εκπαίδευσε να δαγκώνει ο Κριστόφ Ελούλ, ήταν «ικανός να προκαλέσει από μόνος του, δαγκώνοντάς την, τον θάνατο της Ελιζά Πιλαρσκί». Το DNA του θύματος βρέθηκε στο άνω χείλος του σκύλου, τόνισε η πρόεδρος του δικαστηρίου.

pic.twitter.com/36m0COROqk Mort d'Elisa Pilarski: Christophe Ellul condamné à quatre ans de prison avec sursis, l'euthanasie du chien Curtis ordonnée — Elodie Chanson (@ChansonElo85803) June 11, 2026

Το δικαστήριο ζήτησε την ευθανασία του Κέρτις, υπογραμμίζοντας πως αυτό το πίτμπουλ, το οποίο, μετά τα γεγονότα, παρέμεινε κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, είναι «εκτός ελέγχου», έχοντας «δαγκώσει» τον ίδιο του τον ιδιοκτήτη και μία εθελόντρια.

«Το να παραδοθεί σε μια οργάνωση θα ισοδυναμούσε με το να απαρνηθούμε αυτό που ήταν ικανός να κάνει και αυτό που θα μπορούσε ακόμα να κάνει, να σκοτώνει», τόνισε η πρόεδρος.

Ο Ελούλ είχε εκπαιδεύσει το πίτμπουλ να δαγκώνει «από πολύ μικρή ηλικία», γεγονός «που είχε ως συνέπεια να διαμορφωθεί ένας σκύλος με προδιάθεση να επιτίθεται χωρίς να γνωρίζει άλλη εντολή για να σταματήσει εκτός από τη βία», επισημαίνει επίσης το δικαστήριο.

Τη 16η Νοεμβρίου του 2019, ο Κριστόφ Ελούλ είχε ανακαλύψει το πτώμα της συντρόφου του, ηλικίας 29 ετών, με τουλάχιστον 50 δαγκωματιές σκύλου, σε ένα δάσος, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Σουσόν.

Τηλεφώνησε στον σύντροφό της για βοήθεια

Η Ελιζά Πιλαρκσί είχε πάει να περπατήσει μόνη με τον Κέρτις, ένα αμερικανικό πίτμπουλ τεριέ. Λίγα λεπτά πριν από τον θάνατό της, είχε τηλεφωνήσει στον σύντροφό της ζητώντας βοήθεια.

Ο Ελούλ είχε αρχικά επιρρίψει ευθύνες σε μια ομάδα κυνηγόσκυλων, τα οποία είχε βρει, σύμφωνα με τον ίδιο, γύρω από τη σορό του θύματος μόλις είχε φθάσει στο σημείο.

Μια εκδοχή που απορρίφθηκε από την έρευνα και σειρά αναλύσεων, ιδίως εκείνη του DNA, με τα στοιχεία να παραπέμπουν στον ίδιο της τον σκύλο.

Το πλημμελειοδικείο απέρριψε τρεις επιβαρυντικές περιστάσεις: την παράνομη εισαγωγή του σκύλου, ένα είδος εκπαίδευση «δαγκώματος» που δεν επιτρέπεται στη Γαλλία, όπως επίσης και την απουσία μέτρων προφύλαξης εκ μέρους του Ελούλ.

Ο κατηγορούμενος δεν απαγόρευσε στη σύντροφό του, μια γυναίκα με ύψος 1,52 και βάρος 56 κιλά, έγκυο έξι μηνών, να πάει μόνη της για βόλτα τον σκύλο βάρους περίπου 20 κιλών.

Έντονες αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις

Η τύχη του Κέρτις προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις όταν ο εισαγγελέας ζήτησε να υποβληθεί σε ευθανασία τον Μάρτιο και συλλογές υπογραφών οργανώθηκαν προκειμένου να του δοθεί «χάρη», συγκεντρώνοντας αυτήν την εβδομάδα περισσότερες από 100.000 συμμετοχές.

Ηλικίας σήμερα 8,5 ετών, ο σκύλος ζει αυτήν τη στιγμή σε ένα κουτί, σε ένα κλουβί στο Οτ Γκαρόν, όπου βρίσκεται σε απομόνωση, καθώς θεωρείται επικίνδυνος.

ΠΗΓΗ: protothema.gr