Ενοίκια στη Λεμεσό: Πού ζούμε; Από «άνετα» λυόμενα μέχρι «χρυσά» παραλιακά μονάρια - «Ζαλίζουν» οι τιμές - Δείτε φωτογραφίες

Οι αγγελίες στο Bazaraki.com για στούντιο και μονάρια στην επαρχία και πόλη της Λεμεσού αποκαλύπτουν μια αγορά δύο ταχυτήτων: από τη μία πλευρά υποστατικά που θυμίζουν λύσεις ανάγκης και από την άλλη διαμερίσματα με ενοίκια που παραπέμπουν περισσότερο σε σουίτες πεντάστερων ξενοδοχείων παρά σε κατοικίες για μόνιμη διαβίωση.

Το φθηνότερο: Ένα στούντιο 22 τετραγωνικών

Η χαμηλότερη τιμή που εντοπίζεται σήμερα στην αγορά είναι €550 τον μήνα για στούντιο μόλις 22 τετραγωνικών μέτρων κοντά στον Άγιο Αντώνιο, στην περιοχή της Μαρίνας Λεμεσού.

Η αγγελία αναφέρει ότι το ακίνητο βρίσκεται σε «άριστη κατάσταση». Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει ούτε μία φωτογραφία.

Για να πέσεις κάτω από τα €800 πρέπει να φύγεις από τη Λεμεσό

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι οι δύο φθηνότερες επιλογές ενός υπνοδωματίου δεν βρίσκονται ουσιαστικά στη Λεμεσό.

Το ένα υποστατικό βρίσκεται στην Ανώγυρα και το άλλο στην Παρεκκλησιά. Πρόκειται για λυόμενες κατασκευές με ενοίκια €700 και €750 αντίστοιχα.

Οι φωτογραφίες δείχνουν αξιοπρεπείς χώρους με βασικές ανέσεις. Ωστόσο, το μήνυμα της αγοράς είναι ξεκάθαρο: αν θέλεις να πληρώσεις λιγότερα από €800 για μονάρι, πιθανότατα θα πρέπει να απομακρυνθείς σημαντικά από την πόλη.



Το αμέσως επόμενο φθηνότερο διαμέρισμα σε πολυκατοικία βρίσκεται στον Ύψωνα και κοστίζει €850, ενώ μάλιστα είναι ισόγειο.

Με άλλα λόγια, τα €850 αποτελούν πλέον το σημείο εισόδου για ένα συμβατικό διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στη Λεμεσό.

Τα €1000 θεωρούνται πλέον... ευκαιρία

Ακόμη πιο ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι στο ιστορικό κέντρο της πόλης το φθηνότερο και νεότερο διαθέσιμο ακίνητο είναι στούντιο στα €1000.

Πρόκειται για ισόγειο διαμέρισμα του 2023, κοντά στο ΤΕΠΑΚ και τη θάλασσα.



Πριν από λίγα χρόνια, τα €1000 θεωρούνταν υψηλό ενοίκιο για οικογενειακό διαμέρισμα. Σήμερα παρουσιάζονται σχεδόν ως λογική επιλογή για έναν μόνο ένοικο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες μέρες το ίδιο στούντιο ήταν στα 900 ευρώ.

«Χρυσή» η θέα στη Μεσόγειο

Το ακριβότερο μονάρι στο κέντρο της πόλης ενοικιάζεται προς €2.000 τον μήνα. Διαθέτει 80 τετραγωνικά μέτρα και ιδιωτικό roof garden 60 τετραγωνικών.





Ακούγεται ακριβό. Μέχρι να δει κανείς τι συμβαίνει λίγο πιο έξω.



Το ακριβότερο μικρό διαμέρισμα ολόκληρης της επαρχίας βρίσκεται στον Άγιο Τύχωνα.

Πρόκειται για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, 60 τετραγωνικών μέτρων με βεράντα 15 τετραγωνικών, σε κτίριο που ολοκληρώθηκε το 2024 και βρίσκεται πολύ κοντά στη θάλασσα.

Το ζητούμενο ενοίκιο ανέρχεται στα €6.500 τον μήνα.



Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της απόκλισης, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε σχεδόν δώδεκα φορές το ενοίκιο του φθηνότερου στούντιο της επαρχίας.



Σαν να μην έφτανε αυτό, η αμέσως επόμενη αγγελία ζητά €3.900 τον μήνα στη Γερμασόγεια, με το βασικό επιχείρημα να είναι οι υπηρεσίες και οι ανέσεις επιπέδου πεντάστερου ξενοδοχείου. Τις προηγούμενες μέρες ήταν στα 4,500 ευρώ.





Οι διαθέσιμες αγγελίες δείχνουν μια αγορά που χωρίζεται ολοένα και περισσότερο σε δύο κατηγορίες: είτε θα συμβιβαστείς με μικρούς χώρους, ισόγεια, λυόμενα ή ακίνητα εκτός πόλης, είτε θα βρεθείς αντιμέτωπος με τιμές που θυμίζουν διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα.