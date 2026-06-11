Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΘέλεις δουλειά στην Κυβέρνηση; Άνοιξαν δέκα νέες μόνιμες θέσεις σε διάφορες Υπηρεσίες και υπουργεία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέλεις δουλειά στην Κυβέρνηση; Άνοιξαν δέκα νέες μόνιμες θέσεις σε διάφορες Υπηρεσίες και υπουργεία

 11.06.2026 - 14:54
Θέλεις δουλειά στην Κυβέρνηση; Άνοιξαν δέκα νέες μόνιμες θέσεις σε διάφορες Υπηρεσίες και υπουργεία

Το Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία:

Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου, Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Διερευνητής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Ανώτερος Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων

Διευθυντής Ανώτερης Εκπαίδευσης, Ανώτερη Εκπαίδευση, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Ανώτερος Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας

Λειτουργός Ασύλου Α΄, Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας

Ανώτερος Λειτουργός Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Θεμάτων, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Ανώτερος Λειτουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Διευθυντής Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Θεμάτων, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Ανώτερος Λειτουργός Άσυλου, Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη
EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη
«Πέθανε μόνη σε ένα παγκάκι»: Συγκλονίζει η ανάρτηση Κύπριου ηθοποιού για άστεγη γυναίκα - Φωτογραφία
DIGIPOL: Η Αστυνομία Κύπρου στην ψηφιακή εποχή - Περισσότερες από 30 υπηρεσίες στο διαδίκτυο
Ενοίκια στη Λεμεσό: Πού ζούμε; Από «άνετα» λυόμενα μέχρι «χρυσά» παραλιακά μονάρια - «Ζαλίζουν» οι τιμές - Δείτε φωτογραφίες
Θέλεις δουλειά στην Κυβέρνηση; Άνοιξαν δέκα νέες μόνιμες θέσεις σε διάφορες Υπηρεσίες και υπουργεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Coffee Berry Κύπρου: 10 χρόνια μαζί

 11.06.2026 - 14:32
Επόμενο άρθρο

Τεράστιο πλήγμα για την Κυβέρνηση Στάρμερ - Παραιτήθηκε ο Βρετανός Υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι

 11.06.2026 - 14:59
Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

Η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 16.00 αναμένεται να κυλήσει χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η επικύρωση της Επιτροπής Επιλογής και ο διορισμός των νέων γραμματέων και του κοσμήτορα θεωρούνται διαδικασίες με λίγο-πολύ προδιαγεγραμμένη κατάληξη. Το πραγματικό ενδιαφέρον, ωστόσο, μεταφέρεται αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίας, όταν τα κόμματα θα κληθούν να καταλήξουν στην κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, σε μια διαδικασία που συνοδεύεται από έντονες διαβουλεύσεις, πολιτικά παζάρια και παρασκηνιακές επαφές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

  •  11.06.2026 - 06:15
Αννίτα Δημητρίου στο «Τ»: Απαντά για όλα μετά την επανεκλογή της - «Η συναίνεση είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει ο τόπος»

Αννίτα Δημητρίου στο «Τ»: Απαντά για όλα μετά την επανεκλογή της - «Η συναίνεση είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει ο τόπος»

  •  11.06.2026 - 06:16
EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη

EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη

  •  11.06.2026 - 15:29
«Πρόγευμα για όλους»: Τοποθετείται το υπ. Παιδείας - «Υπό συνεχή βελτίωση» - Το μενού και οι προδιαγραφές

«Πρόγευμα για όλους»: Τοποθετείται το υπ. Παιδείας - «Υπό συνεχή βελτίωση» - Το μενού και οι προδιαγραφές

  •  11.06.2026 - 15:20
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ισχυρισμοί για οπαδικά κίνητρα

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ισχυρισμοί για οπαδικά κίνητρα

  •  11.06.2026 - 13:55
DIGIPOL: Η Αστυνομία Κύπρου στην ψηφιακή εποχή - Περισσότερες από 30 υπηρεσίες στο διαδίκτυο

DIGIPOL: Η Αστυνομία Κύπρου στην ψηφιακή εποχή - Περισσότερες από 30 υπηρεσίες στο διαδίκτυο

  •  11.06.2026 - 14:21
Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Προδικαστική ένσταση επί αναθεωρημένου κατηγορητηρίου - Τα ερωτήματα της υπεράσπισης

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Προδικαστική ένσταση επί αναθεωρημένου κατηγορητηρίου - Τα ερωτήματα της υπεράσπισης

  •  11.06.2026 - 15:12
«Πέθανε μόνη σε ένα παγκάκι»: Συγκλονίζει η ανάρτηση Κύπριου ηθοποιού για άστεγη γυναίκα - Φωτογραφία

«Πέθανε μόνη σε ένα παγκάκι»: Συγκλονίζει η ανάρτηση Κύπριου ηθοποιού για άστεγη γυναίκα - Φωτογραφία

  •  11.06.2026 - 15:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα