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VIDEO: Πρόταση γάμου έγινε viral για τη συγκίνηση και τον... ενθουσιασμό του γαμπρού

 11.06.2026 - 07:31
VIDEO: Πρόταση γάμου έγινε viral για τη συγκίνηση και τον... ενθουσιασμό του γαμπρού

Viral έχει γίνει στις ΗΠΑ το βίντεο με την πρόταση γάμου που έκανε ο Εβάν Αρεντόντο στην Μακένζι Ντέιβις σε μια παραλία, τόσο για τα κλάματα του γαμπρού όταν έδωσε το δαχτυλίδι όσο και για τον... ενθουσιασμό του που προδόθηκε από το σορτσάκι που φορούσε.

Το βίντεο από το ζευγάρι που γνωρίστηκαν ενώ ήταν μαθητευόμενοι σε σχολή μπαλέτου στο Μίσιγκαν, έγιναν αρχικά φίλοι και στη συνέχεια αποφάσισαν να περάσουν μαζί το υπόλοιπο της ζωής τους, έχει φτάσει τα 1,5 εκατομμύριο views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram

 «Οι άντρες που πραγματικά νιώθουν και εκφράζουν τα συναισθήματά τους είναι τόσο σέξι!» σχολίασε ένας χρήστης για τη στάση του γαμπρού. «Ωωωω, κλαίω» έγραψε ένας άλλος. «Αν ο άντρας μου δεν κλαίει, δεν τον θέλω» ισχυρίστηκε ένας τρίτος σχολιαστής. «Αυτή είναι μια green flag εκεί, κορίτσι, κέρδισες» γράφτηκε σε άλλο σχόλιο.

Ωστόσο όσοι εστίασαν στον... ενθουσιασμό του Αρεντόντο δεν συγκρατήθηκαν και έγραψαν: «Συγχαρητήρια και στους τρεις σας», «να φοράς χοντρά παντελόνια όταν κάνεις πρόταση γάμου... το σημειώνω», «σου έστησε κιόλας μια σκηνή για να μείνεις περισσότερο στην παραλία».

@mackenziedaviz im crying all over again #engagement #proposal #wedding #2027bride #engaged ♬ original sound - jia

Τι λέει ο γαμπρός

Από την πλευρά του ο Αρεντόντο μιλώντας για το βίντεο αρχικά παραδέχτηκε ότι ούτε ο ίδιος, ούτε η αρραβωνιαστικιά του γνώριζαν για το στιγμιότυπο αυτό πριν ανεβάσουν το βίντεο: Δεν περιμέναμε να γίνει τόσο viral. Η Μακένζι έχει followers και περιμέναμε να τα πάει καλά , αλλά όχι έτσι» είπε στο news.com.au.

Επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί το βίντεο άγγιξε τόσο πολύ την καρδιά του, πρόσθεσε ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει επαφή με τα συναισθήματά του: «Δεν υπάρχει περίπτωση να συγκρατήσω τα δάκρυά μου και είμαι σίγουρος ότι θα αρχίσω να κλαίω και την ημέρα του γάμου μας».

Απαντώντας, δε, για τα τρολ είπε «ένα πράγμα που έμαθα από το να είμαι με τη Μακένζι είναι ότι οι άνθρωποι θα αφήνουν πάντα κάποιο είδος αρνητικών σκέψεων ή σχολίων για σχεδόν οτιδήποτε. Κανείς δεν είναι τέλειος και για αυτόν τον λόγο, θα υπάρχει πάντα αρνητικότητα. Ωστόσο, νομίζω ότι το βίντεό μας που έγινε viral μας έκανε περισσότερο καλό παρά κακό».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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