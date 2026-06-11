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ΔΙΕΘΝΗ

Προσοχή: Ανακαλούν αυτά τα οχήματα λόγω κινδύνου πυρκαγιάς - Δείτε φωτογραφίες

 11.06.2026 - 07:22
Προσοχή: Ανακαλούν αυτά τα οχήματα λόγω κινδύνου πυρκαγιάς - Δείτε φωτογραφίες

Σε παγκόσμια ανάκληση περισσότερων από 1,3 εκατομμυρίων οχημάτων προχωρά η Stellantis, μετά τον εντοπισμό προβλήματος που θα μπορούσε, σε σπάνιες περιπτώσεις, να οδηγήσει σε εκδήλωση πυρκαγιάς.

Η ανάκληση αφορά τα δημοφιλή μοντέλα Jeep Wrangler και Jeep Gladiator παραγωγής 2021 έως 2025. Σύμφωνα με την εταιρεία, το ζήτημα εντοπίζεται σε ηλεκτρική σύνδεση της καλωδίωσης που σχετίζεται με την ηλεκτροϋδραυλική αντλία υποβοήθησης του τιμονιού.

Jeep Gladiator vs Jeep Wrangler | Hillsborough CDJR

Αν και οι περιπτώσεις θεωρούνται περιορισμένες, η δυσλειτουργία μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση γειτονικών εύφλεκτων υλικών και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να οδηγήσει σε φωτιά στο όχημα.

Differences Between Jeep Gladiator And Wrangler | Quadratec

Σύσταση στους οδηγούς για λόγους ασφαλείας

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επισκευής, η Stellantis καλεί τους ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων να αποφεύγουν τη στάθμευση κοντά σε κτίρια, κατοικίες ή άλλα αυτοκίνητα.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει τη λύση αποκατάστασης, ωστόσο εκτιμά ότι οι απαραίτητες επισκευές θα είναι διαθέσιμες μέσα στον Ιούλιο.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι κάτοχοι των οχημάτων θα ειδοποιηθούν επισήμως μέσω ταχυδρομείου ώστε να προγραμματίσουν δωρεάν έλεγχο και επισκευή στις εξουσιοδοτημένες αντιπροσωπείες.

Η γεωγραφική κατανομή της ανάκλησης

Από τα συνολικά οχήματα που επηρεάζονται:

Περίπου 1,08 εκατ. βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Περίπου 106.000 στον Καναδά.
Περίπου 23.000 στο Μεξικό.
Περίπου 125.000 σε άλλες αγορές διεθνώς.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση της προβληματικής καλωδίωσης και της ηλεκτροϋδραυλικής αντλίας τιμονιού.

Η νέα ανάκληση προστίθεται σε μια σειρά ζητημάτων ασφαλείας που έχουν επηρεάσει τα μοντέλα της Jeep τα τελευταία χρόνια.

Μόλις στα τέλη Μαΐου, η Stellantis είχε προχωρήσει σε ξεχωριστή ανάκληση περίπου 419.000 Jeep Grand Cherokee και Grand Cherokee L, εξαιτίας προβλήματος λογισμικού που θα μπορούσε να καθυστερήσει την ενεργοποίηση των πλευρικών αερόσακων σε περίπτωση σύγκρουσης.

ΠΗΓΗ: Fortunegreece.gr

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