Προσοχή: Ανακαλούν αυτά τα οχήματα λόγω κινδύνου πυρκαγιάς - Δείτε φωτογραφίες

Η ανάκληση αφορά τα δημοφιλή μοντέλα Jeep Wrangler και Jeep Gladiator παραγωγής 2021 έως 2025. Σύμφωνα με την εταιρεία, το ζήτημα εντοπίζεται σε ηλεκτρική σύνδεση της καλωδίωσης που σχετίζεται με την ηλεκτροϋδραυλική αντλία υποβοήθησης του τιμονιού.

Αν και οι περιπτώσεις θεωρούνται περιορισμένες, η δυσλειτουργία μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση γειτονικών εύφλεκτων υλικών και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να οδηγήσει σε φωτιά στο όχημα.

Σύσταση στους οδηγούς για λόγους ασφαλείας

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επισκευής, η Stellantis καλεί τους ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων να αποφεύγουν τη στάθμευση κοντά σε κτίρια, κατοικίες ή άλλα αυτοκίνητα.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει τη λύση αποκατάστασης, ωστόσο εκτιμά ότι οι απαραίτητες επισκευές θα είναι διαθέσιμες μέσα στον Ιούλιο.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι κάτοχοι των οχημάτων θα ειδοποιηθούν επισήμως μέσω ταχυδρομείου ώστε να προγραμματίσουν δωρεάν έλεγχο και επισκευή στις εξουσιοδοτημένες αντιπροσωπείες.

Η γεωγραφική κατανομή της ανάκλησης

Από τα συνολικά οχήματα που επηρεάζονται:

Περίπου 1,08 εκατ. βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Περίπου 106.000 στον Καναδά.

Περίπου 23.000 στο Μεξικό.

Περίπου 125.000 σε άλλες αγορές διεθνώς.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση της προβληματικής καλωδίωσης και της ηλεκτροϋδραυλικής αντλίας τιμονιού.

Η νέα ανάκληση προστίθεται σε μια σειρά ζητημάτων ασφαλείας που έχουν επηρεάσει τα μοντέλα της Jeep τα τελευταία χρόνια.

Μόλις στα τέλη Μαΐου, η Stellantis είχε προχωρήσει σε ξεχωριστή ανάκληση περίπου 419.000 Jeep Grand Cherokee και Grand Cherokee L, εξαιτίας προβλήματος λογισμικού που θα μπορούσε να καθυστερήσει την ενεργοποίηση των πλευρικών αερόσακων σε περίπτωση σύγκρουσης.

ΠΗΓΗ: Fortunegreece.gr