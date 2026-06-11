Μουντιάλ: Ιδανικές συνθήκες για τη διασπορά επικίνδυνων λοιμώξεων – Ποιες ανησυχούν τους ειδικούς

Εκατομμύρια φίλαθλοι από κάθε γωνιά του πλανήτη θα βρεθούν στις τρεις χώρες για να παρακολουθήσουν τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Για τους ειδικούς στη δημόσια υγεία, ωστόσο, η παγκόσμια αυτή «συνάντηση» πληθυσμών αποτελεί και μία δοκιμασία για τα συστήματα επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο άρθρο του στο The Conversation ο Andrés Henao, αναπληρωτή καθηγητή Ιατρικής και Λοιμωδών Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Anschutz, τα αθλητικά γεγονότα τέτοιου μεγέθους σπάνια οδηγούν σε μεγάλες επιδημίες, ωστόσο δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την εξάπλωση λοιμώξεων και δοκιμάζουν την ετοιμότητα των υγειονομικών αρχών.

Ιλαρά, η γρίπη και COVID-19 η μεγαλύτερη απειλή

Παρότι η επιδημία του ιού Έμπολα που βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχές της Αφρικής έχει προκαλέσει ανησυχία διεθνώς, οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης κρουσμάτων σε χώρους διεξαγωγής αγώνων είναι εξαιρετικά χαμηλός. Ο ιός μεταδίδεται μόνο μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά και όχι αερογενώς, ενώ οι ασθενείς γίνονται μεταδοτικοί μόνο όταν εμφανίσουν συμπτώματα.

Αντίθετα, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού αποτελούν πολύ πιο ρεαλιστικό κίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αναζωπύρωση της ιλαράς στις ΗΠΑ, αλλά και στον Καναδά και το Μεξικό. Η ιλαρά συγκαταλέγεται στα πιο μεταδοτικά νοσήματα παγκοσμίως και ένας μόνο μολυσμένος ταξιδιώτης μπορεί να πυροδοτήσει αλυσίδα μετάδοσης σε αεροδρόμια, στάδια ή χώρους μαζικής συνάθροισης.

Την ίδια στιγμή, η γρίπη εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τα συστήματα υγείας, ενώ η COVID-19 παραμένει παρούσα, προκαλώντας εκατοντάδες χιλιάδες νοσηλείες κάθε χρόνο. Οι μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων ευνοούν την κυκλοφορία αυτών των ιών και αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης.

Τα κουνούπια στο μικροσκόπιο των αρχών

Ένα ακόμη πεδίο ανησυχίας αφορά τα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών, ιδιαίτερα στις νότιες περιοχές των ΗΠΑ και του Μεξικού, όπου οι αγώνες θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Ο Δάγκειος Πυρετός, που προκαλεί υψηλό πυρετό και έντονους μυϊκούς πόνους και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά τον κίνδυνο εισαγωγής λοιμώξεων, όπως ο κίτρινος πυρετός και ο ιός Oropouche από ταξιδιώτες που φθάνουν από ενδημικές περιοχές της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής.

Αν και η πιθανότητα ευρείας διασποράς θεωρείται μικρή, η μαζική μετακίνηση πληθυσμών αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης μεμονωμένων περιστατικών ή τοπικών εστιών μετάδοσης.

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Οι ειδικοί στρέφουν την προσοχή τους και σε μία λιγότερο προβεβλημένη κατηγορία κινδύνων: τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Μελέτες έχουν δείξει ότι σημαντικό ποσοστό των διεθνών ταξιδιωτών προχωρά σε περιστασιακές σεξουαλικές επαφές κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του, συχνά χωρίς τη χρήση προφυλάξεων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούνται στενά λοιμώξεις όπως η σύφιλη, αλλά και η mpox (πρώην ευλογιά των πιθήκων), η οποία συνεχίζει να καταγράφει κρούσματα και μεταδίδεται μέσω στενής σωματικής επαφής.

Πώς προετοιμάζονται οι υγειονομικές αρχές

Οι υγειονομικές υπηρεσίες των τριών διοργανωτριών χωρών έχουν ενισχύσει τα συστήματα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης. Στις ΗΠΑ, ερευνητές και φορείς δημόσιας υγείας θα παρακολουθούν ακόμη και τα λύματα μεγάλων αστικών κέντρων, αναζητώντας γενετικά ίχνη παθογόνων μικροοργανισμών ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές εστίες μετάδοσης.

Οι ειδικοί συνιστούν στους φιλάθλους να έχουν επικαιροποιήσει τους βασικούς εμβολιασμούς τους – ιδίως για ιλαρά, γρίπη και COVID-19 -, να χρησιμοποιούν εντομοαπωθητικά όπου χρειάζεται, να τηρούν μέτρα ασφαλούς σεξουαλικής συμπεριφοράς και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις ή να φορούν μάσκα εφόσον εμφανίσουν συμπτώματα λοίμωξης.

ΠΗΓΗ Ygeiamou.gr