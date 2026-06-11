Ψάχνεις το δακτυλίδι των αρραβώνων σου; Βρέθηκε λευκόχρυσο μονόπετρο στη Λευκωσία– Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με ανάρτηση της Στέλλας Κυριακίδου, το κόσμημα βρέθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, 9 Ιουνίου, γύρω στις 15:00. Το δακτυλίδι, ένα κλασικό μονόπετρο από λευκό χρυσό, βρισκόταν στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ανδρέα Αβραμίδη 55-57, έξω από το εκεί Κλινικό Εργαστήριο και απέναντι από το Αρεταίειο Νοσοκομείο.

Καθώς οι ιδιωτικές προσπάθειες για τον εντοπισμό της ιδιοκτήτριας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24ώρων απέβησαν άκαρπες, η κ. Κυριακίδου μετέβη σήμερα το πρωί στον Αστυνομικό Σταθμό Στροβόλου, όπου και παρέδωσε το αντικείμενο.

Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς το κοινό για κοινοποίηση της είδησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την ενημέρωση της γυναίκας που το έχασε.

Από την πλευρά της, η Αστυνομία διευκρινίζει ότι για την παραλαβή του δακτυλιδιού από τον Αστυνομικό Σταθμό Στροβόλου είναι απαραίτητη η προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων ιδιοκτησίας. Σημειώνεται ότι το κόσμημα φέρει συγκεκριμένες εσωτερικές αναγραφές, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την ταυτοποίηση και την επιβεβαίωση της πραγματικής κατόχου.