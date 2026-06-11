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ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στο αμερικανικό Πεντάγωνο για περιστατικό με «επικίνδυνη ουσία», εκκενώθηκαν γραφεία

 11.06.2026 - 18:26
Συναγερμός στο αμερικανικό Πεντάγωνο για περιστατικό με «επικίνδυνη ουσία», εκκενώθηκαν γραφεία

Ομάδα αντιμετώπισης βιοχημικών απειλών κλήθηκε και μετέβη στο αμερικανικό Πεντάγωνο έπειτα από περιστατικό με «επικίνδυνες ουσίες».

Είναι πιθανόν τον περιστατικό να συνδέεται με έκθεση σε άνθρακα, αλλά αυτό για την ώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Πολλοί όροφοι και διάδρομοι στο εσωτερικό του κτιρίου είναι αποκλεισμένοι, ενώ άλλοι όροφοι εκκενώνονται λόγω του περιστατικού, σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση του θέματος και την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι όροφοι δύο έως πέντε στους διαδρόμους τέσσερα έως επτά του του Πενταγώνου έχουν κλειδωθεί, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Τρίτη πηγή δήλωσε στο CNN ότι οι αστυνομικοί στο κτίριο φορούν αντιασφυξιογόνες μάσκες και πλήρη προστατευτική ενδυμασία κατά των χημικών.

Το περιστατικό, χωρίς πολλές λεπτομέρειες για τη φύση του, επιβεβαιώνει και η τοπική πυροσβεστική.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου «εντόπισαν ένα πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα που απαιτεί τη λήψη προληπτικών μέτρων έως ότου προσδιοριστεί η σοβαρότητά του».

«Το υπουργείο εφαρμόζει τα τυπικά πρωτόκολλα προστασίας, μεταξύ των οποίων μιας εντολής παραμονής στον χώρο για την περιοχή που επλήγη», δήλωσε ο ίδιος. «Οι ομάδες επέμβασης βρίσκονται στη θέση τους και είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τους ενοίκους του κτιρίου».

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