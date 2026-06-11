Προφυλακιστέος ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα - Ομολόγησε ότι είναι μέλος της «Χαμάς»

Ο 37χρονος συνελήφθη στην Κρήτη πριν από λίγες ημέρες και σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για: συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων καθώς και δύο ακόμη πλημμελήματα.

Να σημειωθεί ότι προανακριτικά ο 37χρονος φέρεται να είχε ομολόγησε ότι είναι μέλος της «Χαμάς» αλλά και να έχει επισκεφθεί τη Μαλαισία τον Αύγουστο του 2025 όπου και φέρεται να έλαβε την απαιτούμενη «εκπαίδευση» για την κατασκευή εκρηκτικών βομβών με υλικά του εμπορίου.

Να σημειωθεί ότι 37χρονος δεν είχε δικηγόρο και του όρισε ο ανακριτής. «Η παρουσία του κατηγορούμενου, ο τρόπος σκέψης του και η προσωπικότητα του πόρρω απέχουν του εγκληματικού τρομοκρατικού ιδεοτύπου. Πρόκειται για το εξιλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά» ανέφερε σε δήλωσή του ο συνήγορος του 37χρονου Σπύρος Πανταζής και συμπλήρωσε: «Τα αποδεικτικά δεδομένα όχι μόνο δεν συγκροτούν μια συνεκτική και αδιάρρηκτη αλυσίδα ενοχής όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά αντιθέτως αναδεικνύουν αντιφάσεις, ελλείψεις και ερμηνευτικά κενά που δεν μπορούν να παραγνωριστούν».

ΠΗΓΗ: protothema.gr