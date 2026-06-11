«Μπαρούτι» στην Πάφο: Σε εξέλιξη η διαμαρτυρία για τον Τυχικό – Αστυνομικός κλοιός γύρω από τη Μητρόπολη για την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη

Εκατοντάδες υποστηρικτές του τέως Μητροπολίτη Τυχικού έχουν ήδη ανταποκριθεί στο μαζικό κάλεσμα και βρίσκονται παραταγμένοι στον χώρο. Οι διαδηλωτές, που άρχισαν να φθάνουν στο σημείο από τις 5:30 το απόγευμα, εκφράζουν με έντονο τρόπο την πλήρη αντίθεση τους στις πρόσφατες εκκλησιαστικές εξελίξεις, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά της εκλογής του νέου ιεράρχη.

Η κινητοποίηση, η οποία οργανώθηκε με άκρα μυστικότητα και ταχύτητα τα προηγούμενα 24ωρα μέσω αλυσιδωτών μηνυμάτων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και ομάδες του Viber, έχει θέσει τις αρχές σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Οι διοργανωτές είχαν απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για «μαζική αντίσταση» και δυναμική παρουσία των πιστών, εξαπολύοντας παράλληλα βαρύτατες επικρίσεις κατά του νέου Μητροπολίτη Γρηγορίου.

Αυτή την ώρα, η Μητρόπολη Πάφου θυμίζει φρούριο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή, δημιουργώντας μια ζώνη ασφαλείας ανάμεσα στους διαμαρτυρόμενους και τον χώρο όπου τελείται η ενθρόνιση.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ: pafospress.com