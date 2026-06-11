Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις σε Δήμο της επαρχίας Λεμεσού – Ποιος ο μισθός

Μισθός μέχρι €1.400 + ΦΠΑ (αναλόγως των ωρών που θα εργαστούν), μέχρι τον Απρίλιο του 2027.

Η δήλωση ενδιαφέροντος να παραδοθεί στη Δημοτική Γραμματέα του Δήμου Κουρίου μέχρι τις 25/06/2026 και ώρα 14:00.