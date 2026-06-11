Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου

Η «Αλήθεια», υπό τον τίτλο «Τόλμησε να καταγγείλει παρά τις απειλές», γράφει στο κύριο θέμα της ότι τέσσερα φερόμενα μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν μετά από καταγγελία ηλικιωμένου ότι δέχθηκε απειλές και του αποσπάστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό κατά τη διάρκεια αγοραπωλησίας χωραφιού στη Λάρνακα. Αλλού γράφει ότι η κυβέρνηση θεώρει τη χώρα πυλώνα περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι τέσσερα παιδιά ενός υπόπτου για υπόθεση τρομοκρατίας υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, και ότι ο Υπουργός Άμυνας δηλώνει ότι δεν πρέπει να στιγματιστούν.

«Έτσι θα έλθουμε πιο κοντά στη λύση», τιτλοφορεί το κύριο θέμα του ο «Πολίτης», κάνοντας αναφορά σε νέα μελέτη η οποία υποστηρίζει ότι πρακτικά μέτρα με πρωτοβουλία πολιτών θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τις επιπτώσεις της διαίρεσης και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη. Τα στεγαστικά συντηρούν τον νέο δανεισμό γράφει σε άλλο θέμα του. Αλλού γράφει ότι νυν και τέως βουλευτές κλήθηκαν μέχρι 4 Οκτωβρίου να υποβάλουν καταστάσεις περιουσιακών στοιχείων.

Κινδύνους εντοπίζει το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2027-2029 αναφέρει ο «Φιλελεύθερος», στο κύριο θέμα του, υπό τον τίτλο «Νάρκες στην οικονομία», σημειώνοντας ότι το 2027 φέρνει νέο τεστ αντοχών στην κυπριακή οικονομία. Αλλού γράφει ότι ανοίγει η αυλαία για τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου με τη συμμετοχή 48 χωρών σε 104 αγώνες. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε ανακοίνωση του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας ότι για άλλη μια χρονιά ξεχάσαμε να μεριμνήσουμε για την ασφάλεια των ηλικιωμένων το καλοκαίρι.

«Σιωπή για τράπεζες, αδιαφορία για κοινωνία», τιτλοφορεί το κύριο θέμα της η «Χαραυγή» γράφοντας ότι το ΑΚΕΛ ξεκαθαρίζει ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα επαναφέρει άμεσα την πρόταση νόμου για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών κατέγραψε άνοδο 4,38% στις εκλογές της ΟΕΛΜΕΚ. Αλλού γράφει ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας συζήτησαν το Κυπριακό και αναφέρεται σε προειδοποιήσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο.

«Ο Πάλμας προτρέπει σε ηρεμία μετά από έρευνα για τρομοκρατία», τιτλοφορεί το κύριο θέμα της η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» κάνοντας αναφορά σε δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας ότι επειδή ο πατέρας είναι ύποπτος δεν σημαίνει ότι είναι και τα παιδιά του. Αλλού γράφει ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέβαλε στο Υπουργείο Παιδείας σχέδια για τέσσερα νέα πτυχία με γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική. Το Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση του Δήμαρχου Πάφου για την αργία του από το αξίωμα αυτό, γράφει σε άλλο θέμα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ