Σοβαρά στο Νοσοκομείο 50χρονη - Την παρέσυρε όχημα ενώ επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο

Συγκεκριμένα μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος στη λεωφόρο Λεμεσού στη Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε και τραυμάτισε την 50χρονη πεζή, η οποία επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η 50χρονη φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα και η κατάσταση της υγείας της περιγράφεται ως σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Τα αίτια και οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται από την Τροχαία Λευκωσίας.