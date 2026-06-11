Υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης: Χειροπέδες σε 42χρονο αστυνομικό - Προσπάθησε να επηρεάσει μάρτυρα

Πρόκειται για μέλος της Αστυνομίας, εναντίον του οποίου διερευνώνται αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ των μηνών Μαΐου και Ιουνίου, 2026 στην επαρχία Λεμεσού και αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη για ανατροπή και παρεμπόδιση της πορείας της δικαιοσύνης και επηρεασμού μάρτυρα, παρεμπόδισης και παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία καθώς και απειλής.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.