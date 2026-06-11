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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης: Χειροπέδες σε 42χρονο αστυνομικό - Προσπάθησε να επηρεάσει μάρτυρα

 11.06.2026 - 09:00
Υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης: Χειροπέδες σε 42χρονο αστυνομικό - Προσπάθησε να επηρεάσει μάρτυρα

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εξετάσεων για υπόθεση που αφορούσε στα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη 42χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Πρόκειται για μέλος της Αστυνομίας, εναντίον του οποίου διερευνώνται αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ των μηνών Μαΐου και Ιουνίου, 2026 στην επαρχία Λεμεσού και αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη για ανατροπή και παρεμπόδιση της πορείας της δικαιοσύνης και επηρεασμού μάρτυρα, παρεμπόδισης και παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία καθώς και απειλής.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.

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Η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 16.00 αναμένεται να κυλήσει χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η επικύρωση της Επιτροπής Επιλογής και ο διορισμός των νέων γραμματέων και του κοσμήτορα θεωρούνται διαδικασίες με λίγο-πολύ προδιαγεγραμμένη κατάληξη. Το πραγματικό ενδιαφέρον, ωστόσο, μεταφέρεται αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίας, όταν τα κόμματα θα κληθούν να καταλήξουν στην κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, σε μια διαδικασία που συνοδεύεται από έντονες διαβουλεύσεις, πολιτικά παζάρια και παρασκηνιακές επαφές.

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