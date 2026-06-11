Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Τρωκτικά, έντομα και ακαθαρσίες στα κιβώτια ντελιβεράδων - Έρχονται έλεγχοι - Βίντεο

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών, Ηρόδοτος Ηροδότου, έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου στα κιβώτια μεταφοράς τροφίμων φυλάσσονται προσωπικά αντικείμενα, όπως ρούχα και παπούτσια, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εντοπίστηκαν ακόμη και ακαθαρσίες από προηγούμενες παραδόσεις.

Ο κ. Ηροδότου σημείωσε ότι υπάρχουν επίσης καταγγελίες για κιβώτια που παραμένουν εκτεθειμένα σε τρωκτικά και έντομα κατά τις ώρες που τα οχήματα δεν χρησιμοποιούνται, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

Όπως είπε, στόχος των Υγειονομικών Υπηρεσιών είναι η έναρξη εκστρατείας ελέγχων σε διανομείς και εταιρείες delivery, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των υγειονομικών προδιαγραφών και η προστασία των καταναλωτών.

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