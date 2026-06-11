Θέλεις να κάνεις διακοπές στην Κύπρο; Δύο πανέμορφα πέτρινα σπίτια στην ύπαιθρο υπόσχονται μια αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας - Δείτε φωτογραφίες

Το ξεχωριστό αυτό κατάλυμα αποτελείται από δύο ιδιωτικές πέτρινες κατοικίες, το Hestia House και το Aitheria House, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί με σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική και στόχο να προσφέρουν μια αυθεντική εμπειρία διαμονής. Χειροποίητες λεπτομέρειες, φυσικά υλικά και ζεστή ατμόσφαιρα δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Το Hestia House αποπνέει θαλπωρή και οικειότητα, θυμίζοντας το παραδοσιακό κυπριακό σπίτι που σε κάνει να νιώθεις αμέσως σαν στο σπίτι σου. Το Aitheria House, από την άλλη, ξεχωρίζει για τη φωτεινότητα και την αίσθηση γαλήνης που προσφέρει, αποτελώντας το ιδανικό καταφύγιο για όσους αναζητούν ηρεμία και ξεκούραση.

Είτε ταξιδεύεις με την οικογένεια, είτε με φίλους, τα δύο σπίτια προσφέρουν όλες τις απαραίτητες ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή. Το Aitheria διαθέτει ιδιωτικό χώρο στάθμευσης εντός του καταλύματος, ενώ για το Hestia υπάρχει εύκολη στάθμευση σε δημόσιο χώρο, μόλις 50 μέτρα από την είσοδο.

Η τοποθεσία του καταλύματος αποτελεί ιδανική βάση για να εξερευνήσει κανείς την ευρύτερη περιοχή. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται το βραβευμένο Οινοποιείο Τσαγγαρίδη, το παραδοσιακό χωριό Λεμόνα, ο γραφικός καταρράκτης Κάτω Βρύσης και μια εντυπωσιακή μεσαιωνική πέτρινη γέφυρα. Οι λάτρεις της φύσης μπορούν να απολαύσουν πεζοπορίες και ποδηλατικές διαδρομές στο Δάσος Αμμάτι, ενώ οι γαστρονομικές επιλογές της περιοχής περιλαμβάνουν αυθεντικές κυπριακές ταβέρνες και ποιοτικά εστιατόρια με θέα στην ορεινή Πάφο.

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Πηγή: checkincyprus