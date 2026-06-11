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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο τραπέζι ΠτΔ – Αντόνιο Κόστα το Κυπριακό: Ο ρόλος-κλειδί της ΕΕ στις προσπάθειες του ΟΗΕ

 11.06.2026 - 19:03
Στο τραπέζι ΠτΔ – Αντόνιο Κόστα το Κυπριακό: Ο ρόλος-κλειδί της ΕΕ στις προσπάθειες του ΟΗΕ

Ο ρόλος της ΕΕ στην ανανεωμένη προσπάθεια του ΟΗΕ για το Κυπριακό ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την Πέμπτη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Σε ανάρτησή του στο 'Χ', ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι συζήτησαν επίσης για την προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

"Είχα μια πολύ σημαντική συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία ανταλλάξαμε απόψεις για την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου και τις κύριες προτεραιότητες", σημείωσε.

Συζητήσαμε επίσης, έγραψε ο Πρόεδρος, για "τον ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανανεωμένη προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό".

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