VIDEO: Λήξη συναγερμού στο αμερικανικό Πεντάγωνο – Είχαν εκκενωθεί γραφεία μετά από αναφορές για «επικίνδυνη ουσία»

Γύρω στις 19:00 (ώρα Ελλάδος), το CNN ανέφερε ότι ο συναγερμός ήταν ψευδής.

Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε, οι μετρήσεις έδειξαν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Δείτε βίντεο από το συμβάν:

Πολλοί όροφοι και διάδρομοι στο εσωτερικό του κτιρίου είχαν αποκλειστεί, ενώ άλλοι όροφοι εκκενώθηκαν λόγω του περιστατικού, σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση του θέματος και την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι όροφοι δύο έως πέντε στους διαδρόμους τέσσερα έως επτά του Πενταγώνου έχουν κλειδωθεί, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Τρίτη πηγή δήλωσε στο CNN ότι οι αστυνομικοί στο κτίριο φορούν αντιασφυξιογόνες μάσκες και πλήρη προστατευτική ενδυμασία κατά των χημικών.

Το περιστατικό, χωρίς λεπτομέρειες για τη φύση του, επιβεβαίωσε και η τοπική πυροσβεστική.

ACFD units, including our Hazardous Materials Team, are currently operating at the Pentagon in support of PFPA’s Hazmat Team during a hazardous materials incident. pic.twitter.com/7qzOzbwh8W — Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) June 11, 2026

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου «εντόπισαν ένα πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα που απαιτεί τη λήψη προληπτικών μέτρων έως ότου προσδιοριστεί η σοβαρότητά του».

«Το υπουργείο εφαρμόζει τα τυπικά πρωτόκολλα προστασίας, μεταξύ των οποίων μιας εντολής παραμονής στον χώρο για την περιοχή που επλήγη», δήλωσε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Οι ομάδες επέμβασης βρίσκονται στη θέση τους και είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τους ενοίκους του κτιρίου».