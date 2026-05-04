iOS 27: Η Apple αλλάζει τα πάντα στο iPhone σου με αυτές τις νέες λειτουργίες
iOS 27: Η Apple αλλάζει τα πάντα στο iPhone σου με αυτές τις νέες λειτουργίες

 04.05.2026 - 14:32
Το iOS 27 αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα στις 8 Ιουνίου στο WWDC 2026, με μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά που αλλάζουν σημαντικά την εμπειρία χρήσης του iPhone — από ανανεωμένη Siri μέχρι δορυφορικό internet.

Νέα Siri με αυτόνομη εφαρμογή

Η πιο ουσιαστική αλλαγή που φημολογείται για το iOS 27 αφορά τη Siri. Σύμφωνα με πληροφορίες από Bloomberg και The Information, η Apple σχεδιάζει αυτόνομη εφαρμογή Siri με λειτουργία “Extensions”, που θα επιτρέπει αλληλεπίδραση μέσω κειμένου και φωνής και θα αποθηκεύει ιστορικό συνομιλιών — παρόμοια με το ChatGPT ή το Gemini. Στα μοντέλα με Dynamic Island, η ενεργοποίηση της Siri θα εμφανίζει prompt “Search or Ask” με φωτεινό cursor. Το iOS 27 αναμένεται επίσης να φέρει τις καθυστερημένες εξατομικευμένες λειτουργίες Siri που είχαν ανακοινωθεί το 2024, όπως η δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών από Mail και Messages. Ο Tim Cook επιβεβαίωσε σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων ότι η εξατομικευμένη Siri έρχεται φέτος.

Δορυφορικό internet 5G και νέες δυνατότητες

Το iOS 27 φέρεται να υποστηρίζει δορυφορική σύνδεση 5G, αν και αυτή η λειτουργία ενδέχεται να περιοριστεί αρχικά στα iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max και iPhone Ultra με το νέο modem C2.

Tέσσερις επιπλέον δορυφορικές λειτουργίες:

Apple Maps μέσω δορυφόρου
Αποστολή φωτογραφιών μέσω Messages μέσω δορυφόρου
Πρόσβαση τρίτων εφαρμογών στις δορυφορικές λειτουργίες μέσω App Store
Σύνδεση με δορυφόρο χωρίς να χρειάζεται να κατευθύνετε τη συσκευή προς τον ουρανό

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Amazon ανακοίνωσε πρόσφατα την εξαγορά της Globalstar, της εταιρείας που τροφοδοτεί τις δορυφορικές λειτουργίες της Apple, και υπέγραψε συμφωνία με την Apple για συνέχιση της παροχής δορυφορικής συνδεσιμότητας.

Νέες Apple Intelligence δυνατότητες

Το iOS 27 αναμένεται να εισαγάγει τέσσερις νέες λειτουργίες Apple Intelligence, που εντοπίστηκαν σε κώδικα στους servers της Apple. Το Visual Intelligence θα μπορεί να σαρώνει διατροφικές ετικέτες τροφίμων για καταγραφή θερμίδων στην εφαρμογή Υγεία, αλλά και να αναγνωρίζει τηλέφωνα ή διευθύνσεις από έντυπο υλικό για άμεση αποθήκευση στις Επαφές. Στο Wallet θα είναι εφικτή η ψηφιοποίηση φυσικών εισιτηρίων και καρτών γυμναστηρίου, ενώ το Safari θα ονομάζει αυτόματα τα Tab Groups βάσει του περιεχομένου τους. Όλες οι Apple Intelligence λειτουργίες απαιτούν iPhone 15 Pro ή νεότερο.

Οι συγκεκριμένες δυνατότητες δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι διαθέσιμες στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Βελτιώσεις σταθερότητας και νέες λεπτομέρειες

Η Apple φαίνεται να ακολουθεί με το iOS 27 μια φιλοσοφία παρόμοια με αυτή του Mac OS X Snow Leopard, δίνοντας έμφαση στη σταθερότητα, τις διορθώσεις σφαλμάτων και τις βελτιώσεις του Liquid Glass σχεδιασμού. Επιπλέον, φημολογείται βελτιωμένο πληκτρολόγιο με ενισχυμένη αυτόματη διόρθωση που προτείνει εναλλακτικές λέξεις — παρόμοια με το Grammarly. Μικρές αλλά χρήσιμες προσθήκες περιλαμβάνουν επιλογές “Undo” και “Redo” στο μενού προσαρμογής της οθόνης Home, καθώς και ένα σύστημα-wide slider για τη ρύθμιση της αδιαφάνειας του Liquid Glass interface.

Ποια iPhone υποστηρίζονται

Το iOS 27 θα είναι συμβατό με iPhone 12 και νεότερα, αυτό σημαίνει ότι τα iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max και iPhone SE 2ης γενιάς αποκλείονται — αν και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας για το iOS 26.

Το iOS 27 διαμορφώνεται ως μια από τις πιο ουσιαστικές ενημερώσεις των τελευταίων χρόνων, ιδίως με την αυτόνομη εφαρμογή Siri που επιτέλους φέρνει τον βοηθό της Apple στο επίπεδο των ανταγωνιστών. Το γεγονός ότι η Apple εστιάζει παράλληλα στη σταθερότητα και τις διορθώσεις είναι καλοδεχούμενο από όσους έχουν απογοητευτεί από bugs σε προηγούμενες εκδόσεις.

Πηγή: techblog.gr

ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία και την ελευθερία κάθε γωνιάς της ευρωπαϊκής ηπείρου, εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης που συντόνισε ο ίδιος, με τη συμμετοχή των ηγετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) που πραγματοποιήθηκε στο Ερεβάν. Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για περισσότερη συνεργασία και συντονισμό για την αντιμετώπιση της υπερβολική εξάρτησης σε μια σειρά από τομείς, αλλά και άλλων προκλήσεων, ενώ τόνισαν την ανάγκη για μια πιο προνοητική Ευρώπη όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια και το εμπόριο.

Λετυμπιώτης: Θα συναντήσει τελικά τους κτηνοτρόφους ο ΠτΔ; Oι ελληνικές φρεγάτες και τα F-16 στο νησί, η ανάρτηση κατά ΑΚΕΛ και το Κυπριακό

«Η επιστροφή» Ομήρου: Ανάσα επιβίωσης ή εύθραυστη εκεχειρία για την ΕΔΕΚ;

Νέα δημοσκόπηση: Στις δύο μονάδες η διαφορά ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ- Χάνει... έδαφος ο Φειδίας- Ποιοι μένουν εκτός Βουλής

Λάρνακα: Τα τέσσερα φαβορί για τις έξι έδρες (Ανάλυση-Μετρήσεις)

Στεγαστικό Σχέδιο: Επιπλέον 11 εκατομμύρια για στήριξη νεαρών ζευγαριών - Τι αποφασίστηκε

ΒΙΝΤΕΟ - Επίθεση σε διαιτητή: Ποια η κατάσταση της υγείας του θύματος – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια

Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

