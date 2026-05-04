Τι κάνουν διαφορετικά όσοι έχουν πάντα χρήματα στην άκρη – Οι 10 απλοί κανόνες
Τι κάνουν διαφορετικά όσοι έχουν πάντα χρήματα στην άκρη – Οι 10 απλοί κανόνες

 04.05.2026 - 15:37
Η οικονομική άνεση δεν είναι πάντα ζήτημα υψηλού μισθού, αλλά σωστής στρατηγικής. Ενώ οι υποχρεώσεις τρέχουν, ορισμένοι άνθρωποι καταφέρνουν να διατηρούν ένα ασφαλές απόθεμα, εστιάζοντας στη συνεπή διαχείριση των πόρων τους. Το μυστικό τους κρύβεται στην αντικατάσταση των αυθόρμητων κινήσεων με συνειδητές συνήθειες που προστατεύουν το πορτοφόλι τους σε βάθος χρόνου.

Ξέρουν πότε να ξοδέψουν και πότε να συγκρατηθούν, χωρίς να στερούνται μικρές απολαύσεις. Οι παρακάτω κανόνες αποτυπώνουν τη φιλοσοφία που τους επιτρέπει να ζουν χωρίς άγχος για τα χρήματα.

Τι κάνουν στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι που έχουν πάντα χρήματα στην άκρη

1. Αποφασίζουν πού πηγαίνουν τα χρήματά τους, πριν προλάβουν να τα ξοδέψουν.

2. Αντιμετωπίζουν την αποταμίευση ως κομμάτι της ρουτίνας τους – όχι ως κάτι προαιρετικό.

3. Αφήνουν στον εαυτό τους το περιθώριο να ξοδέψει χωρίς, όμως να ξεπερνούν τα όρια ή να καταφεύγουν σε τεράστιες σπατάλες

4. Παρατηρούν πού ξοδεύουν μικροποσά, που στο τέλος του μήνα μετατρέπονται σε σοβαρό έξοδο.

5. Σκέφτονται τον χρόνο που θα δαπανήσουν για τα ψώνια τους, όχι μόνο τα ίδια τα ψώνια.

6. Αύξηση μισθού δεν σημαίνει αύξηση στις δαπάνες, αλλά ευκαιρία για αποταμίευση.

7. Δυσκολεύουν την πρόσβασή τους στον λογαριασμό της αποταμίευσης.

8. Ελέγχουν τακτικά τα έσοδα και τα έξοδα, χωρίς να γίνονται εμμονικοί.

9. Προγραμματίζουν τα απρόσμενα έξοδα, πριν εμφανιστούν.

10. Διαχειρίζονται τα χρήματά τους με πειθαρχία.

 
 

 

Οδηγός στο Ρέθυμνο οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό – Δείτε βίντεο

ΠτΔ: Πάει στην Αθήνα για το Συνέδριο αμυντικής βιομηχανίας DEFEA - Θα συναντηθεί με Δένδια

ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία και την ελευθερία κάθε γωνιάς της ευρωπαϊκής ηπείρου, εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης που συντόνισε ο ίδιος, με τη συμμετοχή των ηγετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) που πραγματοποιήθηκε στο Ερεβάν. Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για περισσότερη συνεργασία και συντονισμό για την αντιμετώπιση της υπερβολική εξάρτησης σε μια σειρά από τομείς, αλλά και άλλων προκλήσεων, ενώ τόνισαν την ανάγκη για μια πιο προνοητική Ευρώπη όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια και το εμπόριο.

ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

