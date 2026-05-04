Εκτός ελέγχου επιβάτης: Καθήλωσε πτήση επειδή δεν μιλούσαν κινέζικα – Δείτε βίντεο
 04.05.2026 - 16:35
Ένταση επικράτησε σε πτήση με επιβάτη να απομακρύνεται από το αεροσκάφος επειδή φώναζε στους αεροσυνοδούς διότι δεν μιλούσαν κινέζικα.

Η πτήση που θα απογειωνόταν από την Κίνα με προορισμό την Μαλαισία καθυστέρησε δύο ώρες εξαιτίας της συμπεριφοράς της γυναίκας.

Η οργισμένη επιβάτης ισχυρίστηκε ότι ήταν αεροσυνοδός εκτός υπηρεσίας σε ανταγωνιστική αεροπορική εταιρεία και ότι «γυρνούσε ένα ριάλιτι σόου». Καθώς οι οδηγίες για την καμπίνα διαβάζονταν στα αγγλικά και στα μαλαισιανά, η γυναίκα σηκώθηκε όρθια και φώναξε: «Είμαι από την Κίνα!».

Η πτήση D7809 της AirAsia X θα απογειωνόταν από το αεροδρόμιο Τσονγκκίνγκ Τζιανγκμπέι της Κίνας με προορισμό την Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας στις 2 τα ξημερώματα αλλά παρέμεινε καθηλωμένη μέχρι τις 3:46. Σύμφωνα με μάρτυρες, η αναταραχή ξεκίνησε όταν η επιβάτης αρνήθηκε να θέσει το κινητό της τηλέφωνο σε λειτουργία πτήσης κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης.

Όταν ένας συνταξιδιώτης άρχισε να βιντεοσκοπεί την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, η γυναίκα άρχισε να φωνάζει. Σύμφωνα με την Daily Mail, η επιβάτης φώναξε: «γιατί σε μια διεθνή πτήση δεν μιλάνε κινέζικα;».

Η γυναίκα, η οποία δήλωσε ότι είναι αεροσυνοδός της China Southern Airlines εκτός υπηρεσίας, απαίτησε να της ζητήσουν συγγνώμη όσοι την βιντεοσκοπούσαν. Τα μέλη του πληρώματος της AirAsia προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κατάσταση, αλλά η γυναίκα αρνήθηκε να καθίσει ή να συμμορφωθεί με τις οδηγίες ασφαλείας.

Ακολουθώντας το τυπικό πρωτόκολλο, ο πιλότος επέστρεψε το αεροσκάφος στην πύλη, όπου κλήθηκε η αστυνομία του αεροδρομίου για να απομακρύνει την επιβάτη.

Ένας εκπρόσωπος των αρχών του αεροδρομίου του Τσονγκκίνγκ επιβεβαίωσε ότι η επιβάτης απομακρύνθηκε από την πτήση για «διατάραξη της δημόσιας τάξης σε αεροσκάφος».

Ο Μπενιαμίν Ισμαήλ, γενικός διευθυντής της AirAsia X, δήλωσε: «Ο πιλότος αποφάσισε να επιστρέψει για λόγους ασφάλειας και τάξης στο αεροσκάφος, καθώς η επιβάτης αρνήθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες και παρεμπόδιζε τα καθήκοντα του πληρώματος. Η επιβάτης απομακρύνθηκε από τις τοπικές αρχές. Θα θέλαμε να επαινέσουμε τα μέλη του πληρώματός μας για τον επαγγελματισμό τους κατά τη διαχείριση της κατάστασης σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες».

Ένας εκπρόσωπος της China Southern Airlines αρνήθηκε ότι η εν λόγω γυναίκα ήταν αεροσυνοδός, δηλώνοντας: «Το εμπλεκόμενο άτομο δεν είναι υπάλληλος της εταιρείας μας».

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Προσοχή: Εκτός λειτουργίας το Tax For All – Όλες οι νέες προθεσμίες για ΦΠΑ και VIES – Ποια πρόστιμα καραδοκούν

Μια απλή κίνηση που σώζει ζωές: 18 χρόνια δράσης για την υγιεινή των χεριών στα νοσοκομεία μας

ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία και την ελευθερία κάθε γωνιάς της ευρωπαϊκής ηπείρου, εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης που συντόνισε ο ίδιος, με τη συμμετοχή των ηγετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) που πραγματοποιήθηκε στο Ερεβάν. Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για περισσότερη συνεργασία και συντονισμό για την αντιμετώπιση της υπερβολική εξάρτησης σε μια σειρά από τομείς, αλλά και άλλων προκλήσεων, ενώ τόνισαν την ανάγκη για μια πιο προνοητική Ευρώπη όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια και το εμπόριο.

