Ο Ζελένσκι ανακοινώνει κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης

 04.05.2026 - 23:44
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα πως η Ουκρανία θα τηρήσει κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου (σ.σ. προς Τετάρτη 6 Μαΐου).

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο ουκρανός πρόεδρος αναφέρει πως η Μόσχα δεν ανταποκρίθηκε στις προτάσεις του Κιέβου για εκεχειρία, υπογραμμίζοντας πως η απόφασή του οφείλεται στο γεγονός ότι πιστεύει πως «η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη από τον "εορτασμό" οποιασδήποτε επετείου».

«Υπό αυτό το πρίσμα, ανακοινώνουμε κατάπαυση πυρός από τις 00:00 τη νύχτα της 5ης προς 6η Μαΐου», έγραψε.

Ο Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε σε χρονοδιάγραμμα της εκεχειρίας, επισημαίνοντας πως η Ουκρανία θα ενεργήσει «συμμετρικά» από εκείνη τη στιγμή.

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».

Σε lockdown ο Λευκός Οίκος, ακούστηκαν πυροβολισμοί σε μικρή απόσταση

VIDEO - Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Άνδρες των Μυστικών Υπηρεσιών πυροβόλησαν έναν ένοπλο κοντά στο μνημείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον

Υπόθεση «Σάντυ»: Μηνύματα μέσω Google Translate και παραδοχή για «στημένες» καταγγελίες

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι έρευνες για την υπόθεση της «Σάντυ», με τις τελευταίες αποκαλύψεις να κλονίζουν την αξιοπιστία των καταγγελιών.

Υπόθεση «Σάντυ»: Μηνύματα μέσω Google Translate και παραδοχή για «στημένες» καταγγελίες

  •  04.05.2026 - 20:38
