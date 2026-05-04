Υπόθεση «Σάντυ»: Μηνύματα μέσω Google Translate και παραδοχή για «στημένες» καταγγελίες
Υπόθεση «Σάντυ»: Μηνύματα μέσω Google Translate και παραδοχή για «στημένες» καταγγελίες

 04.05.2026 - 20:38
Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι έρευνες για την υπόθεση της «Σάντυ», με τις τελευταίες αποκαλύψεις να κλονίζουν την αξιοπιστία των καταγγελιών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και του δημοσιογράφου Νεοκλή Νεοκλέους, η «Σάντυ» φέρεται να παραδέχθηκε στους ανακριτές πως κατασκεύαζε η ίδια τα επίμαχα μηνύματα, αντλώντας ονόματα και πληροφορίες από το διαδίκτυο για να συνθέσει τα σενάρια της.

Καταλυτικό ρόλο στην κατάρριψη των ισχυρισμών παίζουν τα μηνύματα που ήταν γραμμένα στα γαλλικά και τα γερμανικά. Η εξέτασή τους έδειξε ότι είναι τόσο ασύντακτα και ακατανόητα, που θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως προέκυψαν από αυτόματη μετάφραση – τύπου Google Translate – και όχι από φυσικούς ομιλητές.

Ενώ οι ανακριτικές αρχές αναμένεται να ολοκληρώσουν το πόρισμά τους εντός της εβδομάδας, η πολιτική αντιπαράθεση φουντώνει. Κόμματα ζητούν την άμεση δημοσιοποίηση των ευρημάτων πριν από τις εκλογές, την ώρα που η κοινή γνώμη αναμένει να διαφανεί αν πίσω από τα χαλκευμένα στοιχεία κρύβεται οποιαδήποτε πραγματική βάση που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Απειλές από τον Τραμπ: Αν το Ιράν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, «θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης»

Ο Πούτιν ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία για δύο μέρες – Πότε τίθεται σε ισχύ

