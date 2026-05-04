ΑρχικήLike Online
ΒΙΝΤΕΟ: Μοντέλο του OnlyFans εισέβαλε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σνούκερ και σκόπευε να μείνει γυμνή

 04.05.2026 - 21:43
Σάλο προκάλεσε η διακοπή του τελικού του World Snooker Championship στο Crucible Theatre, όταν ένα μοντέλο του Onlyfans εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης προκαλώντας προσωρινή διακοπή του αγώνα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η εισβολέας ταυτοποιήθηκε ως η Sasha Swan, δημιουργός περιεχομένου στην πλατφόρμα OnlyFans και κατά την διάρκεια της εισβολής της φέρεται να φώναξε συνθήματα κατά της τηλεοπτικής άδειας του BBC, διακόπτοντας τη ροή του αγώνα τη στιγμή που ο Wu Yize ετοιμαζόταν για χτύπημα.

Ο διαιτητής του αγώνα, Rob Spencer, αντέδρασε άμεσα και παρενέβη για να την απομακρύνει, πριν φτάσει στους παίκτες, με την ασφάλεια να ολοκληρώνει τη διαδικασία απομάκρυνσής της από την αίθουσα.

Μετά το περιστατικό, η γυναίκα φέρεται να επιβεβαίωσε δημόσια την ταυτότητά της, προχωρώντας σε δηλώσεις με υβριστικό περιεχόμενο και αναφορές στην πρόθεσή της να πραγματοποιήσει «προκλητική ενέργεια» κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η οποία ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε λόγω της άμεσης επέμβασης της ασφάλειας.

Η τηλεοπτική μετάδοση δεν έδειξε το περιστατικό, ενώ ο σχολιαστής του BBC, John Parrott, ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές για τη σύντομη διακοπή, κάνοντας λόγο για «αναστάτωση που αντιμετωπίστηκε άμεσα».

Το συμβάν σημειώθηκε μόλις δύο ημέρες μετά από αντίστοιχη διακοπή σε ημιτελικό της διοργάνωσης, όταν θεατής είχε φωνάξει συνθήματα κατά τη διάρκεια αγώνα, με αποτέλεσμα επίσης την απομάκρυνσή του από τον χώρο.

Παρά τις διακοπές, ο αγωνιστικός ρυθμός αποκαταστάθηκε, με τον Wu Yize να ολοκληρώνει την πρώτη ημέρα του τελικού προηγούμενος με 10-7 απέναντι στον Shaun Murphy.

Ανάλυση: Γιατί το Ιράν χτύπησε την πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα και «σέρνει» τις ΗΠΑ και τις χώρες του Κόλπου ξανά στον πόλεμο

Υπόθεση «Σάντυ»: Μηνύματα μέσω Google Translate και παραδοχή για «στημένες» καταγγελίες

