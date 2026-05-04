Πρόδωσε τον δολοφόνο σύντροφο της, αλλά έμεινε μαζί του

Πρωταγωνίστρια είναι η δρ Καρολάιν Μιούρχεντ, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια τρομακτική αλήθεια για τον αρραβωνιαστικό της, τον καταδικασμένο δολοφόνο Αλεξάντερ «Σάντι» Μακέλαρ.

Ο Μακέλαρ είχε παρασύρει και σκοτώσει τον ποδηλάτη Τόνι Πάρσονς το 2017, ενώ οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στην περιοχή Άργκαϊλ και Μπιούτ της Σκωτίας. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του δίδυμου αδελφού του, Ρόμπερτ, έκρυψε το σώμα και προσπάθησε να καλύψει το έγκλημα.

Η Καρολάιν γνώρισε τον Μακέλαρ μέσω Tinder αρκετά χρόνια αργότερα, χωρίς να γνωρίζει το παρελθόν του. Ωστόσο, η σχέση τους πήρε δραματική τροπή όταν εκείνος αποφάσισε να της αποκαλύψει τι είχε κάνει.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο ντοκιμαντέρ, το ζευγάρι άρχισε να συζητά για γάμο μόλις έναν μήνα μετά την έναρξη της σχέσης τους. Τότε, η Καρολάιν τον ρώτησε αν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει το κοινό τους μέλλον.

Η απάντηση που έλαβε ήταν σοκαριστική. Ο Μακέλαρ της ομολόγησε τη δολοφονία και της αποκάλυψε ακόμη και το σημείο όπου είχε θάψει το θύμα.

Όπως θυμάται η ίδια, της είπε: «Είναι στο κτήμα, περνάς από πάνω του κάθε μέρα όταν τρέχεις. Είναι ακριβώς κάτω από τα πόδια σου όταν κάνεις σκοποβολή».

Η αποκάλυψη αυτή την συγκλόνισε, ενώ την έκανε να αναρωτηθεί ακόμη και για τα κίνητρα της σχέσης τους. Η ίδια είναι ιατροδικαστής, με εξειδίκευση στις νεκροψίες και στον προσδιορισμό αιτιών θανάτου σε ύποπτες ή βίαιες υποθέσεις, γεγονός που – όπως αναφέρει – την έκανε να σκέφτεται αν εκείνος την είχε επιλέξει και για επαγγελματικούς λόγους.

Αποφάσισε να τον καταγγείλει και να συνεχίσει τη σχέση

Παρά το σοκ, η Καρολάιν δεν απευθύνθηκε αμέσως στην αστυνομία. Όπως εξηγεί στο ντοκιμαντέρ, βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης και πανικού: «Το μυαλό μου δεν ήταν έτοιμο να πάει στην αστυνομία. Δεν μπορούσε να δεχτεί αυτό που είχα ακούσει».

Τελικά, κατάφερε να πείσει τον Μακέλαρ να την οδηγήσει στο σημείο ταφής. Εκεί, με διακριτικό τρόπο, άφησε ένα κουτάκι από αναψυκτικό για να μπορεί αργότερα να εντοπιστεί το σημείο.

Στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία, δίνοντας λεπτομέρειες για την τοποθεσία και το στοιχείο που θα βοηθούσε στον εντοπισμό της σορού. Παράλληλα, ανέλαβε ρόλο μυστικής πληροφοριοδότη, συνεχίζοντας να διατηρεί σχέση με τον Μακέλαρ και μεταφέροντας πληροφορίες στις αρχές.

Η έρευνα οδήγησε τελικά στη σύλληψη και καταδίκη του. Το 2023, ο Μακέλαρ κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση χωρίς πρόθεση δολοφονίας (culpable homicide) και για απόπειρα παρεμπόδισης της δικαιοσύνης, με ποινή 12 ετών φυλάκισης. Ο αδελφός του καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης για τον ρόλο του στην απόκρυψη του εγκλήματος.