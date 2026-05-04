Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού από 25χρονο γνώστη πολεμικών τεχνών
Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου στο φάσμα του αυτισμού από 25χρονο γνώστη πολεμικών τεχνών

 04.05.2026 - 17:23
Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 17χρονος μαθητής ειδικού σχολείου, ο οποίος δέχθηκε βίαιη επίθεση το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου στη Νέα Φιλαδέλφεια από 25χρονο άνδρα.

Ο ανήλικος, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, υπέστη κάταγμα στη γνάθο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου, όπου ο 17χρονος βρισκόταν με τις δύο αδερφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών, για να παρακολουθήσουν συναυλία στο πλαίσιο τοπικού πανηγυριού. Μέσα στον συνωστισμό, μία από τις αδερφές φέρεται να σκούντησε κατά λάθος τη 20χρονη σύντροφο του δράστη, γεγονός που προκάλεσε ένταση της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 20χρονη αντέδρασε αρχικά λεκτικά και στη συνέχεια επιτέθηκε στη μία αδερφή του 17χρονου. Στο επεισόδιο παρενέβη ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να χτύπησε την κοπέλα και στη συνέχεια γρονθοκόπησε με σφοδρότητα τον ανήλικο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 17χρονος τρομοκρατήθηκε από την ένταση και άρχισε να φωνάζει, κάτι που φέρεται να αποτέλεσε αφορμή για την επίθεση. Μετά το περιστατικό, το ζευγάρι αποχώρησε από το σημείο βρίζοντας και απειλώντας, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 25χρονο και την 20χρονη μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Το ζευγάρι φέρεται να παραδέχτηκε τις πράξεις του και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου, ενώ αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο 25χρονος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που, σύμφωνα με τις αρχές, αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης.

Πρόδωσε τον δολοφόνο σύντροφο της, αλλά έμεινε μαζί του

Προειδοποιεί το ΔΝΤ: Να αποφευχθούν αλλαγές στις εκποιήσεις καθώς εμμένουν οι κίνδυνοι από ΜΕΔ στην Κύπρο

ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία και την ελευθερία κάθε γωνιάς της ευρωπαϊκής ηπείρου, εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης που συντόνισε ο ίδιος, με τη συμμετοχή των ηγετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) που πραγματοποιήθηκε στο Ερεβάν. Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για περισσότερη συνεργασία και συντονισμό για την αντιμετώπιση της υπερβολική εξάρτησης σε μια σειρά από τομείς, αλλά και άλλων προκλήσεων, ενώ τόνισαν την ανάγκη για μια πιο προνοητική Ευρώπη όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια και το εμπόριο.

