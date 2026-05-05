Ανατροπή στη Λεμεσό: Ανήλικος τελικά ο Σύρος που συνελήφθη για τον βιασμό της 14χρονης

 05.05.2026 - 09:51
Νέα δεδομένα προκύπτουν στη συγκλονιστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 14χρονης στη Λεμεσό, η οποία απέκτησε παιδί μετά από καταγγελλόμενο βιασμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ιωάννας Μάντζιηπα στο philenews, ο νεαρός από τη Συρία που συνελήφθη για την υπόθεση είναι τελικά 17 ετών και όχι 19, καθώς ο δικηγόρος του παρουσίασε επίσημα πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν την ανηλικότητα του.

​Λόγω της ηλικίας του, η Νομική Υπηρεσία έδωσε οδηγίες η υπόθεση να παραπεμφθεί στο Τριμελές Δικαστήριο Παίδων αντί για το Κακουργιοδικείο. Ο 17χρονος παρουσιάστηκε ήδη ενώπιον του Δικαστηρίου, όπου ορίστηκε ακρόαση για το τέλος Μαΐου, ενώ αφέθηκε ελεύθερος υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται χρηματική εγγύηση 10.000 ευρώ, καθημερινή παρουσία σε αστυνομικό σταθμό και διάταγμα απαγόρευσης οποιασδήποτε επαφής με τη 14χρονη.

​Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει συνολικά επτά κατηγορίες, ανάμεσά τους για βιασμό και απαγωγή, ωστόσο ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει πως δεν είναι ο πατέρας του βρέφους. Η αλήθεια αναμένεται να λάμψει μέσω των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς όπως σημειώνει η Ιωάννα Μάντζιηπα, έχει ήδη ληφθεί δείγμα DNA από τον νεαρό και το βρέφος για ταυτοποίηση.

