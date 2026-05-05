Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα της, με τίτλο «Μέτρα μετά το τελεσίγραφο», γράφει ότι ο σύνδεσμος «Φωνή των κτηνοτρόφων» βρίσκεται σε τροχιά κινητοποιήσεων. Σε άλλο θέμα γράφει για πρώτη παραδοχή από θεσμό, και συγκεκριμένα τον ΠΑΣΥΞΕ, ότι οι συνέπειες στον τουρισμό λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτείνονται μέχρι το καλοκαίρι. Αλλού γράφει για "ετοιμότητα στα λόγια" και "υπαναχώρηση στην πράξη" σε ό,τι αφορά το Κυπριακό.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του, με τίτλο «Πάτε καλά, αλλά κρατήστε πειθαρχία», γράφει για συστάσεις του ΔΝΤ στην Κύπρο για το κρατικό μισθολόγιο, τους φόρους, την ενέργεια και τις εκποιήσεις. Σε άλλο θέμα γράφει ότι οι κτηνοτρόφοι απειλούν με νέο χάος. Αλλού γράφει ότι το ενδεχόμενο περικοπών στις πτήσεις συνιστά νέα απειλή για τον τουρισμό.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα του, με τίτλο «Δεν βρήκαν χρήμα στους λογαριασμούς», γράφει ότι οι ανακριτές άνοιξαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση «Σάντη», αλλά δεν βρήκαν στοιχεία διακίνησης τεράστιων ποσών. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η ακρίβεια φαίνεται να αποκτά μονιμότητα στην αγορά. Αλλού γράφει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, περιπτώσεις υποψηφίων για τις Βουλευτικές Εκλογές με προηγούμενες καταδίκες.

Η «Χαραυγή» στο κύριό της θέμα, με τίτλο «Με την κοινωνία ή με την ελίτ;», γράφει ότι το ΑΚΕΛ θέλει και μπορεί να υπερασπιστεί την κοινωνία, όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Κουκουμάς. Σε άλλο θέμα γράφει για πιέσεις στα νοικοκυριά και ελλιπή ανταγωνισμό, με νέες αυξήσεις σε καύσιμα και βασικά αγαθά. Αλλού γράφει για προβληματισμό από τις μειωμένες κρατήσεις στην τουριστική βιομηχανία.

Η αγγλόφωνη “Cyprus Mail”, στο κύριο θέμα με τίτλο «Μείωση κατά 25% στις καλοκαιρινές κρατήσεις», γράφει ότι η αύξηση στις τιμές καυσίμων επηρεάζει τη συχνότητα των πτήσεων και για τη δήλωση του ΓΔ του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστου Αγγελίδη, για μείωση των κρατήσεων για το καλοκαίρι κατά 25%. Σε άλλο θέμα γράφει ότι βρέθηκαν νεκρά πρόβατα εκτεθειμένα σε ανοικτό κάδο απόρριψης άχρηστων αντικειμένων στη βιομηχανική περιοχή στην Αθηένου. Αλλού γράφει ότι η Κύπρος είναι δεύτερη στην ΕΕ όσον αφορά την εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα.