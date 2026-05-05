Άντρες δημιουργούν «γυναίκες» στο OnlyFans με AI: Το νέο trend που φέρνει χρήματα

 05.05.2026 - 08:57
Ψηφιακά μοντέλα που δεν υπάρχουν βγάζουν χρήματα online, αλλά η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη απ’ όσο δείχνουν τα viral threads.

Η ιδέα ότι κάποιος μπορεί να στήσει μια «ψηφιακή κοπέλα» και να βγάλει χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες εβδομάδες μοιάζει βγαλμένη από σενάριο. Κι όμως, η συζήτηση γύρω από τους AI influencers και τη χρήση τους σε πλατφόρμες όπως το OnlyFans δεν είναι καινούργια. Το τελευταίο διάστημα, threads που γίνονται viral παρουσιάζουν ιστορίες για accounts που λειτουργούν αποκλειστικά με τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς πραγματικό πρόσωπο πίσω τους.

Όταν το «μοντέλο» δεν υπάρχει

Το concept είναι απλό: μια ψηφιακή περσόνα δημιουργείται με εργαλεία AI και αποκτά «ζωή» μέσω εικόνων, φωνής και συνομιλιών. Τεχνολογίες όπως το Midjourney ή άλλες γεννήτριες εικόνας δημιουργούν φωτορεαλιστικά πρόσωπα, ενώ πλατφόρμες όπως το ElevenLabs δίνουν φωνή σε αυτές τις περσόνες. Παράλληλα, μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το Claude μπορούν να χειρίζονται συνομιλίες με χρήστες, χτίζοντας την ψευδαίσθηση μιας πραγματικής σχέσης.


Δεν πρόκειται απλώς για θεωρία. Περιπτώσεις όπως της Aitana López, ενός AI μοντέλου που δημιουργήθηκε στην Ισπανία και έχει συνεργαστεί με brands και καμπάνιες, δείχνουν ότι τέτοιες περσόνες μπορούν να φέρουν πραγματικά έσοδα και να αποκτήσουν κοινό.

Το viral αφήγημα και η πραγματικότητα

Τα viral posts παρουσιάζουν μια απλοποιημένη εικόνα: τέσσερα αρχεία, λίγες εβδομάδες δουλειάς και δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Στην πράξη όμως, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη.


Αρχικά, πλατφόρμες όπως το OnlyFans απαιτούν αυστηρή ταυτοποίηση δημιουργών. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμα κι αν το περιεχόμενο είναι ψηφιακό, πίσω από τον λογαριασμό πρέπει να υπάρχει πραγματικό πρόσωπο που περνά διαδικασία ελέγχου. Επιπλέον, οι όροι χρήσης συχνά περιορίζουν ή απαγορεύουν πλήρως περιεχόμενο που δεν αντιστοιχεί σε πραγματικούς ανθρώπους.

Παράλληλα, αρχίζει να αναπτύσσεται και τεχνολογία εντοπισμού AI περιεχομένου, κάτι που κάνει πιο δύσκολη τη μακροχρόνια λειτουργία τέτοιων accounts χωρίς προβλήματα.


Η «γκρίζα ζώνη» του internet

Το μεγαλύτερο ζήτημα όμως δεν είναι τεχνικό. Είναι ηθικό και νομικό. Οι AI influencers κινούνται σε μια γκρίζα περιοχή όπου η ψευδαίσθηση και η πραγματικότητα μπλέκονται. Σε κάποιες περιπτώσεις, χρήστες δεν γνωρίζουν ότι αλληλεπιδρούν με κάτι που δεν υπάρχει, κάτι που ανοίγει τη συζήτηση για παραπλάνηση.

Ταυτόχρονα, έχουν ήδη εμφανιστεί υποθέσεις που σχετίζονται με deepfake περιεχόμενο και χρήση εικόνων χωρίς συναίνεση, εντείνοντας τον προβληματισμό γύρω από το πού μπαίνει το όριο.

Το μέλλον των «ανύπαρκτων» creators

Η τάση είναι ξεκάθαρη: οι ψηφιακές περσόνες ήρθαν για να μείνουν. Δεν περιορίζονται στο adult content, αλλά επεκτείνονται σε Instagram, TikTok και streaming πλατφόρμες. Το ερώτημα δεν είναι αν θα τις συναντάμε όλο και περισσότερο, αλλά αν θα μπορούμε να τις ξεχωρίζουμε.


Γιατί στο τέλος της ημέρας, το internet δεν αλλάζει μόνο με την τεχνολογία. Αλλάζει με το πόσο εύκολα πείθεσαι ότι αυτό που βλέπεις είναι αληθινό.


Πηγή: gazzetta.gr

Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα κ. Άντριους Κουμπέλιους είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την οποία υπογραμμίστηκε η μεγάλη σημασία για την ΕΕ στο σύνολο της,  της ενίσχυσης της ρήτρας περί αμοιβαίας συνδρομής στη βάση του άρθρου 42,7 της ΣΕΕ.

