ΑρχικήΔιεθνή
Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

 05.05.2026 - 06:29
Μια 22χρονη φοιτήτρια ιατρικής φέρεται να δολοφονήθηκε από τον πρώην φίλο της χρησιμοποιώντας ένα ψαλίδι νυχιών στην Παραγουάη.

Η Χούλια Βιτόρια Σομπεράι Καρντόσο, από τη Βραζιλία ανακαλύφθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της την Παρασκευή (24 Απριλίου) από τη συγκάτοικό της, η οποία ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.

Η νεκροψία επιβεβαίωσε ότι είχε μαχαιρωθεί 67 φορές. Πιστεύεται ότι η επίθεση συνέβη περίπου πέντε έως έξι ώρες πριν βρεθεί το σώμα της. Οι ιατροδικαστές δήλωσαν ότι 60 από τα τραύματα της Τζούλια προκλήθηκαν με ψαλίδι για τα νύχια, ενώ τα υπόλοιπα προκλήθηκαν από μαχαίρι.

Δύο από τα τραύματα από μαχαίρι ήταν στο λαιμό της και πρόσθετα τραύματα στην ίδια περιοχή υποδηλώνουν ότι μπορεί επίσης να στραγγαλίστηκε. Και τα δύο όπλα βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος, όπως αναφέρει το NeedToKnow.

Ο κύριος ύποπτος, ο 27χρονος πρώην φίλος της, επίσης φοιτητής ιατρικής, είναι επί του παρόντος ελεύθερος και υπάρχουν υποψίες ότι διέφυγε στην πατρίδα του, τη Βραζιλία, καθώς βίντεο από την είσοδο του σπιτιού τον δείχνουν να φεύγει, αμέσως μετά τη δολοφονία.

Η άτυχη κοπέλα ζούσε από το 2025 στην Παραγουάη, όπου σπούδαζε ιατρική στο πανεπιστήμιο και ήθελε να γίνει παιδίατρος.

Είχε χωρίσει με τον δολοφόνο της πριν από 4 μήνες, ενώ σε βάρος του έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

