«Με έπιασε από τον λαιμό και με απειλούσε με μαχαίρι στο πλευρό»: Η μαρτυρία της οδηγού ταξί που έπεσε θύμα της σπείρας στην Αγία Βαρβάρα

Θύματα της σπείρας περιέγραψαν τι βίωσαν στα χέρια των κακοποιών στο Live News του Mega και πώς μια απλή κούρσα μετατράπηκε σε ένοπλη ληστεία.

«Ήμουν στην Αγία Βαρβάρα. Μου σήκωσε το χέρι. Μου ζήτησε να τον πάω κάπου κοντά. Ήταν προσιτός, δεν μίλησε άσχημα, μου έπιασε κουβέντα, δεν ψυλλιάστηκα κάτι. Και την ώρα που φτάσαμε, έβγαλε το μαχαίρι, μου το έβαλε στα πλευρά και μου πήρε κινητό, πορτοφόλι και λεφτά» περιέγραψε ένα εκ των θυμάτων της σπείρας.

«Τρία άτομα ήταν. Και όταν φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, ο ένας μ' έπιασε πίσω από τον λαιμό, ο άλλος από τα χέρια, ο άλλος βγήκε από το αμάξι και ήρθε από την αριστερά στο παράθυρο. Κι έπιασε το άλλο χέρι για να μην κάνω τίποτα. Στη φωτογραφία τον αναγνώρισα. Πρέπει να είναι αυτός. Γιατί είχε ένα τατουάζ. Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα φοβάσαι για τη ζωή σου γιατί δεν ξέρεις τι να περιμένεις» διηγήθηκε άλλος οδηγός ταξί στο Live News.

Η τρίτη μαρτυρία περιγράφει ακριβώς την ίδια συνθήκη: «Επιβίβασα τρία άτομα. Πήγαμε προς Αγία Βαρβάρα και κάποια στιγμή, όταν φτάσαμε στον προορισμό μας, με ακινητοποίησαν. Ο ένας ήταν πίσω μου, με έπιασε από το λαιμό, ο άλλος που ήταν δεξιά μ' έπιασε στα χέρια για να μην μπορώ να κινηθώ. Είπαν "δεν θα σου κάνουμε κακό. Θέλω τα λεφτά". Εγώ του είπα: "Άμα θέλεις, τα λεφτά, με αφήνεις και στα δίνω". Του είπα "φίλε, έχω δύο παιδιά. Πάρε ό,τι θες. Μου είπε "μετρητά". Άνοιξε τον τεμπέλη, μου πήρε το πορτοφόλι που είχα. Πήρε το κινητό και έφυγε. Ούτε με χτύπησε ούτε έκανε κάτι χειρότερο. Εντάξει, και εγώ δεν αντέδρασα, γιατί δεν ήξερα πώς θα αντιδράσει εκείνος με το μαχαίρι που είχα δίπλα μου».

«Μιλούσα με έναν συνεργάτη μου την ώρα της ληστείας και δεν πήραν χαμπάρι»

Μια 54χρονη γυναίκα, ήταν το δεύτερο θύμα της σπείρας και όπως εξήγησε στο Live News, ο ένας που καθόταν στο πίσω κάθισμα την έπιασε από το λαιμό ενώ την ίδια ώρα την απειλούσε με μαχαίρι το οποίο το είχαν τοποθετήσει στα πλευρά της. Όπως εξήγησε η γυναίκα, για καλή της τύχη μιλούσε την ώρα της ληστείας με έναν συνάδελφό της.

«Ήρθαν στην πιάτσα του Εσταυρωμένου δύο άτομα. Μου είπαν αρχικά να τους πάω στο μετρό στην Αγία Μαρίνα. Όταν ξεκινήσαμε, μου είπε ο πρώτος που καθόταν μπροστά "άσε, είμαστε από ταξίδι και έχουμε αφήσει το αυτοκίνητο πιο πάνω, να μας πάτε εκεί γιατί είμαστε πολύ κουρασμένοι, ερχόμαστε από κηδεία". Μόλις έφτασα στην Αγία Μαρίνα, μου έλεγε "όχι εδώ, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο πάνω" και με πήγαν στην Αγία Βαρβάρα, στην Επτανήσου.

Όταν τους είπα ότι είναι 7,5 ευρώ η διαδρομή, με έβρισαν και μου είπαν "Δώσε τώρα τα λεφτά σου".

Ο ένας μου έπιασε το λαιμό και με απειλούσε με μαχαίρι στο πλευρό. Έψαχναν τα ντουλαπάκια, ήθελαν να μου πάρουν το κινητό, μου πήραν 180 ευρώ, φοβήθηκα. Όταν έχεις ένα μαχαίρι στα πλευρά, τι να κάνεις; Και δεν είναι μόνο αυτό... Έχω φάει κι άλλη ληστεία και έχω μαχαιριά. Για καλή μου τύχη, μιλούσα με έναν συνεργάτη μου την ώρα της ληστείας και δεν πήραν χαμπάρι οι ληστές. Το άκουσε και πήρε αμέσως τον Παρθενώνα και η κοπέλα κάλεσε την αστυνομία αλλά μέχρι να έρθει η αστυνομία είχαν φύγει οι ληστές. Το 2023 είχα δεχθεί πάλι επίθεση».

Η μεθοδολογία της σπείρας

Η σπείρα ακολουθούσε πάντα την ίδια μέθοδο. Δύο νεαροί, γύρω στα 25, επέβαιναν στο ταξί προσποιούμενοι τους πελάτες. Κάποιες φορές, υπήρχε και τρίτος συνεργός. Ήρεμοι και ομιλητικοί κέρδιζαν την εμπιστοσύνη των οδηγών και προκειμένου να μην κινήσουν υποψίες, υπήρχαν φορές που προπλήρωναν το αντίτιμο της διαδρομής.

Στη συνέχεια, οδηγούσαν το ταξί σε απόμερα μέρη όπου με την απειλή όπλου, αλλά και την πίεση που ασκούσε ο ένας από τους δύο, σφίγγοντας τη ζώνη του αυτοκινήτου στο λαιμό του οδηγού, του αφαιρούσαν τα χρήματα, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα και διέφευγαν πεζή.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον έξι περιπτώσεις ληστειών με την ίδια μεθοδολογία, με την σπείρα να έχει καταφέρει να αποσπάσει συνολικά το ποσό των 1.035 ευρώ.

Τα έξι «χτυπήματα»

- 25 Μαρτίου 2026 στις 20:35 στην οδό Λυκούργου στην Αγία Βαρβάρα

- 26 Μαρτίου 2026 στις 03:30 στην οδό Παλαιών Πολεμιστών και Επτανήσου στην Αγία Βαρβάρα

- 27 Μαρτίου 2026 στις 16:00 στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 120 στην Αγία Βαρβάρα

- 19 Απριλίου 2026 στις 10:40 στην οδό Τσακάλωφ 3 στην Αγία Βαρβάρα

- 21 Απριλίου 2026 στις 14:20 στην οδό Ματσούκα 3 στην Αγία Βαρβάρα

- 22 Απριλίου 2026 στις 11:25 στην οδό Ματσούκα στην Αγία Βαρβάρα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα