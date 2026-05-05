Συναντάται με τον Δένδια στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Τι θα συζητηθεί
Συναντάται με τον Δένδια στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Τι θα συζητηθεί

 05.05.2026 - 06:48
Με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, Νίκο Δένδια, συναντάται - σήμερα - στην Αθήνα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο του διεθνούς συνεδρίου αμυντικής βιομηχανίας Defea, στο οποίο θα απευθύνει χαιρετισμό.

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει επίσης επαφές με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων θα βρεθούν οι δράσεις της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα της άμυνας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στην ελληνική πρωτεύουσα από το Ερεβάν της Αρμενίας, όπου παρέστη στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Τον Πρόεδρο συνοδεύουν ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.

