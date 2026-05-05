«ΑΛΜΑ» προς τη Βουλή: Στόχος οι επτά έδρες και φόντο θετικής δυναμικής- Ανακοινώνει σήμερα το ψηφοδέλτιο της Αμμοχώστου

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 05.05.2026 - 06:26
Σε πλήρη προεκλογικό ρυθμό κινείται το «ΑΛΜΑ», το οποίο ολοκληρώνει τα ψηφοδέλτιά του και επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη δημοσκοπική άνοδο που καταγράφει τις τελευταίες εβδομάδες.

Με την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου Αμμοχώστου να αναμένεται σήμερα και τις περιφερειακές συγκεντρώσεις να κορυφώνονται, το κόμμα μπαίνει στην τελική ευθεία με σαφή στόχο: ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία.

Το προεκλογικό σκηνικό ανεβάζει στροφές, με την περιφερειακή συγκέντρωση Αμμοχώστου να πραγματοποιείται το Σάββατο 9 Μαΐου και εκείνη της Λάρνακας να ακολουθεί την Κυριακή 10 Μαΐου. Η κορύφωση της εκστρατείας τοποθετείται στις 17 Μαΐου στη Λευκωσία, όπου το «ΑΛΜΑ» θα επιχειρήσει επίδειξη δύναμης, λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες.

Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος «οργώνει» την Κύπρο, επιδιώκοντας άμεση επαφή με τους πολίτες. Κομματικές πηγές δήλωσαν στο ThemaOnline ότι το κλίμα είναι θετικό και υπάρχει αυξημένη ανταπόκριση, εικόνα που όπως υποστηρίζουν, επιβεβαιώνεται και στις δημοσκοπήσεις.

Δημοσκοπήσεις: Σταθερή άνοδος και σενάρια για ρυθμιστικό ρόλο

Τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα φέρνουν το «ΑΛΜΑ» να «κλειδώνει» την είσοδό του στη Βουλή και να διεκδικεί ρόλο-κλειδί στο νέο πολιτικό σκηνικό. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι το κόμμα κινείται σε ποσοστά που του επιτρέπουν να εξασφαλίσει πολλαπλές έδρες, με το εσωτερικό του, να μιλά για 6 έως 7 βουλευτές.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, αν διατηρηθεί η δυναμική των τελευταίων εβδομάδων, το «ΑΛΜΑ» ενδέχεται να αναδειχθεί σε ρυθμιστικό παράγοντα, ιδίως σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο. Την ίδια ώρα, καταγράφεται και ανταγωνισμός με το ΕΛΑΜ για την ενίσχυση επιρροής εκτός του παραδοσιακού κομματικού διπόλου.

Ρεύμα φυγής από ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ

Το πιο ηχηρό μήνυμα των δημοσκοπήσεων αφορά τη μετακίνηση ψηφοφόρων. Το «ΑΛΜΑ» φαίνεται να αντλεί δυνάμεις από τους βασικούς πυλώνες του πολιτικού συστήματος, με διαρροές να καταγράφονται από τον ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ.

Ιδιαίτερα αισθητή είναι η «αιμορραγία» από τον ΔΗΣΥ, με μέρος της εκλογικής του βάσης να κατευθύνεται προς το «ΑΛΜΑ», αναζητώντας εναλλακτική έκφραση. Παράλληλα, το κόμμα, προσελκύει ψηφοφόρους από τον ευρύτερο κεντρώο χώρο, αλλά και πολίτες που δηλώνουν απογοητευμένοι από το πολιτικό κατεστημένο.

Η πολυσυλλεκτική αυτή δεξαμενή αποτελεί βασικό πλεονέκτημα, αλλά και στοίχημα για τη συνοχή του κόμματος την επόμενη ημέρα.

Εκστρατεία χαμηλού κόστους, υψηλού ρίσκου

 Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά κόμματα, το «ΑΛΜΑ» επιλέγει μια εκστρατεία χαμηλού budget, επενδύοντας στην άμεση επαφή και όχι στις δαπανηρές καμπάνιες. Η στρατηγική αυτή, ενισχύει το αφήγημα του «νέου» και «ανεξάρτητου», αλλά ταυτόχρονα δοκιμάζει τα όρια της εκλογικής του διείσδυσης.

Η επόμενη μέρα και οι συνεργασίες

Στο μετεκλογικό σκηνικό, το «ΑΛΜΑ» δηλώνει έτοιμο για συνεργασίες με κόμματα του λεγόμενου «δημοκρατικού τόξου», αποκλείοντας εκ των προτέρων το ΕΛΑΜ. Στόχος όπως διαμηνύεται, είναι η ενεργός συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών εξελίξεων.

Παράλληλα, δρομολογείται και το εκλογικό συνέδριο του κόμματος εντός έξι μηνών, με ορίζοντα το τέλος του 2026, σε μια προσπάθεια θεσμικής εδραίωσης.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν το «ΑΛΜΑ» θα εισέλθει στη Βουλή, αλλά με ποια ισχύ και κυρίως, αν η δημοσκοπική του άνοδος θα μετατραπεί σε πραγματική πολιτική επιρροή την επόμενη μέρα.

Στέφανος Στεφάνου: "Ποτέ δεν συζητήσαμε με τον Οδυσσέα για την προεδρία της βουλής"

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Χωρίς Περιστροφές» του ΣΙΓΜΑ, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, κλήθηκε να απαντήσει σε σενάρια για ενδεχόμενη συνεργασία μεταξύ του ΑΚΕΛ και του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, με φόντο τόσο την προεδρία της Βουλής όσο και τις επόμενες προεδρικές εκλογές, απαντώντας, «ουδέν αναληθέστερο.»

Όπως ανέφερε, δεν υπήρξε καμία απολύτως συνάντηση ή συζήτηση με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τέτοιου είδους ζητήματα. Ξεκαθάρισε ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα στήριξης του ΑΚΕΛ από το «ΑΛΜΑ» για την προεδρία της Βουλής, με αντάλλαγμα την στήριξη του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Παράλληλα, ο κ. Στεφάνου υπέδειξε με νόημα, ότι ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηρίξει υποψήφιο για την προεδρία της βουλής, ακόμη και από τον ΔΗΣΥ.

