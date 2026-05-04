Βουλευτικές 2026: Πρώτο crash test την Τετάρτη – Όλο το πρόγραμμα της υποβολής υποψηφιοτήτων

Από νωρίς το πρωί μέχρι το μεσημέρι, οι Έφοροι Εκλογής των έξι εκλογικών περιφερειών θα υποδεχθούν τους εκπροσώπους των κομμάτων, των συνδυασμών αλλά και τους ανεξάρτητους υποψήφιους, σε μια διαδικασία που παραδοσιακά αποτελεί την «πρόβα τζενεράλε» των επιτελείων πριν από την τελική ευθεία προς τις κάλπες.

Ο χάρτης της υποβολής ανά Επαρχία

Στη Λευκωσία, η διαδικασία θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου, με το ΑΚΕΛ να ανοίγει τον χορό στις 9:00 π.μ. και τον Δημοκρατικό Συναγερμό να κλείνει τον κύκλο των προγραμματισμένων υποβολών στις 12:00 μ. Στη Λεμεσό και τη Λάρνακα, τα βλέμματα στρέφονται στα Γραφεία των οικείων Επαρχιακών Διοικήσεων, όπου οι μεγάλοι πολιτικοί σχηματισμοί θα δώσουν το «παρών» τους από τις πρώτες πρωινές ώρες, συνοδευόμενοι από υποστηρικτές και στελέχη τους.

Πρόγραμμα Υποβολής Υποψηφιοτήτων Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας

09:00 π.μ. ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

09:10 π.μ. ΚΑΤΣΙΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

09:15 π.μ. ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

09:20 π.μ. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

09:30 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:40 π.μ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

09:45 π.μ. ΦΕΡΓΚΕΣΟΝ ΛΑΡΡΥ ΓΚΛΕΝ

09:50 π.μ. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ – ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

10:00 π.μ. ΤΕΝΙΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

10:05 π.μ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ

10:10 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

10:15 π.μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

10:20 π.μ. ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

10:30 π.μ. ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

10:40 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

10:50 π.μ. ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

11:00 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

11:10 π.μ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

11:15 π.μ. ΑΚΡΟ – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

11:20 π.μ. ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

11:30 π.μ. ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

11:40 π.μ. ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

11:50 π.μ. ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

12:00 μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

12:15 μ.μ. ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Πρόγραμμα Υποβολής Υποψηφιοτήτων Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού

09:00 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

09:10 π.μ. ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:20 π.μ. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

09:30 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:40 π.μ. ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

09:50 π.μ. ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

10:00 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

10:10 π.μ. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ – ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

10:20 π.μ. ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

10:30 π.μ. ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

10:40 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

10:50 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

11:00 π.μ. ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

11:10 π.μ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

11:20 π.μ. ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

11:30 π.μ. ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

11:40 π.μ. ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

11:50 π.μ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

12:00 μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

12:10 μ.μ. ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Πρόγραμμα Υποβολής Υποψηφιοτήτων Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας

09:00 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

09:10 π.μ. ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:20 π.μ. ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

09:30 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:40 π.μ. ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

09:50 π.μ. ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

10:00 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

10:10 π.μ. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ – ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

10:20 π.μ. ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

10:30 π.μ. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

10:40 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

10:50 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

11:00 π.μ. ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

11:10 π.μ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

11:20 π.μ. ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

11:30 π.μ. ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

11:40 π.μ. ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Για την εκλογική περιφέρεια Αμμοχώστου, η υποβολή θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης στο Παραλίμνι, ξεκινώντας με το ΔΗΚΟ στις 9:00 π.μ. Στην Πάφο, ο Έφορος Εκλογής θα δέχεται υποψηφιότητες στην Επαρχιακή Διοίκηση με το ΑΚΕΛ και τον ΔΗΣΥ να ηγούνται του προγράμματος, ενώ για την περιφέρεια της Κερύνειας, οι υποψήφιοι θα προσέλθουν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Πρόγραμμα Υποβολής Υποψηφιοτήτων Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου

09:00 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:10 π.μ. ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

09:20 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

09:30 π.μ. ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

09:40 π.μ. ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:50 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

10:00 π.μ. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ – ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

10:10 π.μ. ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

10:20 π.μ. ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

10:30 π.μ. ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

10:40 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

10:50 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

11:00 π.μ. ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

11:10 π.μ. ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

11:20 π.μ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

11:30 π.μ. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

11:40 π.μ. ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

11:50 π.μ. ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

12:00 μ. ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Πρόγραμμα Υποβολής Υποψηφιοτήτων Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου

09:00 π.μ. ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

09:10 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

09:20 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:30 π.μ. ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:40 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

09:50 π.μ. ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

10:00 π.μ. ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

10:10 π.μ. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ – ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

10:20 π.μ. ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

10:30 π.μ. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

10:40 π.μ. ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

10:50 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

11:00 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

11:10 π.μ. ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

11:20 π.μ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

11:30 π.μ. ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

11:40 π.μ. ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

11:50 π.μ. ΑΚΡΟ – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

12:00 μ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

12:10 μ.μ. ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Πρόγραμμα Υποβολής Υποψηφιοτήτων Εκλογικής Περιφέρειας Κερύνειας

09:00 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

09:15 π.μ. ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:30 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

09:45 π.μ. ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

10:00 π.μ. ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

10:15 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

10:30 π.μ. ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

10:40 π.μ. ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

10:50 π.μ. ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

11:00 π.μ. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

11:05 π.μ. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ – ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

11:10 π.μ. ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

11:20 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

11:30 π.μ. ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

11:40 π.μ. ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

11:50 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

12:00 μ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

12:05 μ.μ. ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Το πολυφωνικό σκηνικό και οι θρησκευτικές ομάδες

Η φετινή διαδικασία χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερα πλούσιο πολιτικό χάρτη. Πέρα από τα παραδοσιακά κόμματα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πληθώρα νέων σχηματισμών και κινημάτων, όπως το Volt Κύπρος, η Δημοκρατική Αλλαγή, το Άλμα, το Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι», καθώς και το Κίνημα Ενεργοί Πολίτες. Αυτή η πολυφωνία, που θα κορυφωθεί με την υποβολή των ανεξάρτητων υποψηφίων γύρω στο μεσημέρι, καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον για την επόμενη σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ταυτόχρονα με τις βουλευτικές έδρες, θα κριθεί και η εκπροσώπηση των Θρησκευτικών Ομάδων. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο Έφορος Εκλογής θα δεχθεί τις υποψηφιότητες των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων. Αξίζει να σημειωθεί πως, εάν δεν υπάρξουν περισσότερες από μία υποψηφιότητες για κάθε ομάδα, ο Έφορος θα προχωρήσει στην άμεση ανακήρυξη των Αντιπροσώπων, ολοκληρώνοντας έτσι ένα σημαντικό κομμάτι της εκλογικής διαδικασίας προτού καν ανοίξουν οι κάλπες της 24ης Μαΐου.