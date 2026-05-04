Καρκίνος στόματος: Τα δημοφιλή ροφήματα που αυξάνουν την απειλή – Ένα την ημέρα πενταπλασιάζει τον κίνδυνο

Τώρα, νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery, αποκαλύπτει μια ακόμα σημαντική πτυχή που αφορά την υγεία μας: την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του στόματος λόγω της κατανάλωσης σακχαρούχων αναψυκτικών. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθημερινή κατανάλωση αυτών των ροφημάτων μπορεί να πενταπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του στόματος.

Η μελέτη, η οποία παρακολούθησε πάνω από 160.000 γυναίκες για 30 ολόκληρα χρόνια, έδειξε ότι η κατανάλωση ενός ή περισσότερων σακχαχαρούχων αναψυκτικών καθημερινά αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του στόματος κατά 4,87 φορές, σε σύγκριση με την κατανάλωση ενός ή λιγότερου τέτοιου ροφήματος τον μήνα.

Αυτός ο αυξημένος κίνδυνος παρατηρήθηκε ακόμη και στις γυναίκες που δεν κάπνιζαν ή δεν κατανάλωναν αλκοόλ, δύο διαπιστωμένοι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου του στόματος. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ερευνών που πραγματοποιήθηκαν κάθε τέσσερα χρόνια, στις οποίες οι συμμετέχουσες ανέφεραν την κατανάλωση σακχαρούχων ροφημάτων όπως αναψυκτικά, λεμονάδες και παγωμένα τσάγια.

Αν και οι ακριβείς μηχανισμοί που συνδέουν τα σακχαρούχα ροφήματα με τον καρκίνο του στόματος δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητοί, οι επιστήμονες προτείνουν κάποιες πιθανές εξηγήσεις. Τα συγκεκριμένα ροφήματα, ειδικά εκείνα που περιέχουν σιρόπι καλαμποκιού με υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτόζη προκαλούν ουλίτιδα και χρόνια φλεγμονή, κατασστάσεις που μπορούν να πυροδοτήσουν καρκινικές εξαλλαγές των κυττάρων και να οδηγήσουν σε καρκινογένεση. Επίσης, τα υπερβολικά σάκχαρα μπορεί να διαταράξουν την μικροβιακή ισορροπία της στοματικής κοιλότητας.

Τα συμπτώματα του καρκίνου του στόματος

Ο καρκίνος του στόματος μπορεί να εμφανιστεί στα χείλη, τα ούλα, τη γλώσσα και τον ουρανίσκο, συνήθως χωρίς πόνο στα αρχικά στάδια. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έλκη που δεν επουλώνονται, λευκές ή κόκκινες κηλίδες στον βλεννογόνο, ανεξήγητη αιμορραγία, διογκώσεις, δυσκολία στην κατάποση ή τη μάσηση, αίσθηση ξένου σώματος στον λαιμό, αλλαγές στη φωνή, κινητικότητα των δοντιών και διόγκωση των λεμφαδένων. Αν κάποιο σύμπτωμα επιμένει πάνω από δύο εβδομάδες, απαιτείται άμεση εξέταση από γιατρό. Η έγκαιρη διάγνωση βελτιώνει τις πιθανότητες επιτυχούς θεραπείας

Εκτός από τον καρκίνο του στόματος, η υπερβολική κατανάλωση σακχάρων και ζάχαρης έχει συνδεθεί με την παχυσαρκία, τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά η κατανάλωση ελεύθερων σακχάρων να μην ξεπερνά τα 30 γραμμάρια την ημέρα. Ωστόσο, ένα μόνο αναψυκτικό μπορεί να περιέχει πάνω από 35 γραμμάρια ζάχαρης, ξεπερνώντας κατά πολύ αυτό το όριο.

Συμπερασματικά η μείωση των σακχαρούχων ποτών μπορεί να είναι ένα κρίσιμο βήμα προς τη μείωση του συνολικού κινδύνου εμφάνισης καρκίνου και τη βελτίωση της μεταβολικής υγείας.

