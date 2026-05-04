Λάρνακα: Τα τέσσερα φαβορί για τις έξι έδρες (Ανάλυση-Μετρήσεις)

 04.05.2026 - 14:55
Η εκλογική αναμέτρηση στη Λάρνακα για τις βουλευτικές του 2026 διαμορφώνεται σε ένα ιδιαίτερα ρευστό και πολυπαραγοντικό περιβάλλον, όπου τα δεδομένα της δημοσκόπησης του Πολίτη και η ανάλυση της Κατερίνας Ηλιάδη συγκλίνουν σε ένα βασικό συμπέρασμα: οι έξι έδρες δεν κατανέμονται με τις παραδοσιακές βεβαιότητες, αλλά μέσα από ένα δυναμικό παιχνίδι ισορροπιών.

Το ΑΚΕΛ καταγράφεται ως πρώτη δύναμη στην επαρχία, με ποσοστό γύρω στο 22%, γεγονός που του δίνει σαφές προβάδισμα για τουλάχιστον μία έδρα και σοβαρές πιθανότητες για δεύτερη. Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης προηγείται καθαρά, ενώ σε περίπτωση δεύτερης έδρας, αυτή φαίνεται να καταλήγει στον Πανίκο Ξιούρουππα. Ωστόσο, η τελική κατάληξη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συσπείρωση και τη στάση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων.

Ακολουθεί ο ΔΗΣΥ, ο οποίος διατηρεί ισχυρή παρουσία, αλλά χωρίς την εκλογική άνεση προηγούμενων αναμετρήσεων. Η Αννίτα Δημητρίου εξασφαλίζει την εκλογή της χωρίς σταυρό προτίμησης, ενώ η δεύτερη έδρα παραμένει ανοιχτή, με τον Πρόδρομο Αλαμπρίτη να εμφανίζεται ως το βασικό φαβορί. Η διατήρηση της δεύτερης έδρας θα κριθεί από τη συσπείρωση του κόμματος και τη δυνατότητά του να περιορίσει τις διαρροές.

Σε αυτό το σκηνικό, το ΔΗΚΟ εμφανίζεται να διατηρεί μια κρίσιμη αλλά σταθερή παρουσία στη Λάρνακα. Παρά τις πιέσεις που καταγράφονται σε παγκύπριο επίπεδο, στην επαρχία η εικόνα είναι πιο ξεκάθαρη: η έδρα του κόμματος θεωρείται δεδομένη και οδηγείται στον Ανδρέα Αποστόλου, ο οποίος προηγείται καθαρά εσωκομματικά και συγκεντρώνει τη βασική δυναμική του χώρου. Η Λάρνακα, υπό αυτή την έννοια, αποτελεί το πιο σταθερό εκλογικό έρεισμα του κόμματος σε αυτή τη φάση.

Το ΕΛΑΜ διατηρεί τη δική του σταθερή εκλογική βάση, με τον Σωτήρη Ιωάννου να προηγείται και να διατηρεί ισχυρές πιθανότητες επανεκλογής. Η παρουσία του κόμματος στην κατανομή των εδρών θεωρείται σταθερή, εντός των βασικών σεναρίων.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της εκλογικής μάχης εντοπίζεται στις τελευταίες δύο έδρες, οι οποίες δεν φαίνεται να «κλειδώνουν» για τα μεγάλα κόμματα, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Η διασπορά της ψήφου και η ενίσχυση μικρότερων σχηματισμών δημιουργούν προϋποθέσεις ανατροπής.

Με βάση τα δεδομένα της μέτρησης:

* Το Άλμα εμφανίζει δυναμική που μπορεί να το οδηγήσει στην 5η έδρα
* Η Άμεση Δημοκρατία καταγράφει επίσης ποσοστά που της επιτρέπουν να διεκδικήσει την 6η έδρα

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει μια μετατόπιση του εκλογικού σώματος προς πιο «χαλαρές» ή εναλλακτικές επιλογές, ειδικά σε συνθήκες υψηλής αποχής και αναποφάσιστης ψήφου.

Καθοριστικός παράγοντας παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων, που προσεγγίζει το 30%. Η τελική τους στάση θα κρίνει:

* αν το ΑΚΕΛ θα εξασφαλίσει δεύτερη έδρα
* αν ο ΔΗΣΥ θα διατηρήσει τη δική του δεύτερη
* και αν θα επιβεβαιωθεί το σενάριο εισόδου νέων πολιτικών δυνάμεων μέσω των τελευταίων εδρών

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται στη Λάρνακα είναι αυτή μιας εκλογικής μάχης πολλών επιπέδων: το ΑΚΕΛ με προβάδισμα και προοπτική ενίσχυσης, ο ΔΗΣΥ σε μάχη διατήρησης δυνάμεων, το ΔΗΚΟ με σταθερή και εξασφαλισμένη παρουσία μέσω του Ανδρέα Αποστόλου, το ΕΛΑΜ με συνεχή παρουσία, και ταυτόχρονα ένα ανοιχτό πεδίο για τις δύο τελευταίες έδρες, όπου το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία εμφανίζονται ως οι βασικοί διεκδικητές.

Η Λάρνακα, τελικά, αποτυπώνει με τον πιο καθαρό τρόπο τη νέα πολιτική πραγματικότητα: λιγότερες βεβαιότητες, περισσότερος ανταγωνισμός και μια κοινωνία που αναζητά νέες ισορροπίες.

Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία και την ελευθερία κάθε γωνιάς της ευρωπαϊκής ηπείρου, εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης που συντόνισε ο ίδιος, με τη συμμετοχή των ηγετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) που πραγματοποιήθηκε στο Ερεβάν. Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για περισσότερη συνεργασία και συντονισμό για την αντιμετώπιση της υπερβολική εξάρτησης σε μια σειρά από τομείς, αλλά και άλλων προκλήσεων, ενώ τόνισαν την ανάγκη για μια πιο προνοητική Ευρώπη όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια και το εμπόριο.

