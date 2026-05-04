Επαναλαμβανόμενο βανδαλισμό προεκλογικού πανό καταγγέλλει υποψήφιος βουλευτής - «Στοχευμένη πράξη»

Σύμφωνα με τον ίδιο και ανακοίνωση του, διαφημιστικό προεκλογικό πανό του αποτέλεσε εκ νέου στόχο αγνώστων, οι οποίοι προχώρησαν σε εκτεταμένες φθορές.

Όπως υποστηρίζει, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό αλλά για «επαναλαμβανόμενη και στοχευμένη πράξη», η οποία, όπως τονίζει, δεν μπορεί πλέον να γίνει ανεκτή.

Ο υποψήφιος εμφανίζεται αποφασισμένος να δώσει συνέχεια στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι στον χώρο υπάρχει κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει τα συμβάντα. Όπως αναφέρει, το σχετικό υλικό αναμένεται να αξιοποιηθεί άμεσα, ενώ αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις με ταυτοποίηση προσώπων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ