Μια απλή κίνηση που σώζει ζωές: 18 χρόνια δράσης για την υγιεινή των χεριών στα νοσοκομεία μας

ΑρχικήΥγείαΜια απλή κίνηση που σώζει ζωές: 18 χρόνια δράσης για την υγιεινή των χεριών στα νοσοκομεία μας
 04.05.2026 - 16:46
Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγιεινής των Χεριών, «η δράση σώζει ζωές» αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των πρακτικών υγιεινής των χεριών, ως βασικό μέτρο προστασίας ασθενών και επαγγελματιών υγείας, αναφέρει σε ανακοίνωση για την 5η Μαΐου (Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής των Χεριών),  ο Τομέας Νοσηλευτικής Ελέγχου Λοιμώξεων της ΠΑΣΥΝΜ. Σημαντικό ποσοστό λοιμώξεων που σχετίζονται με τη φροντίδα υγείας μπορεί να αποτραπεί, λέει.

Η συνεχής εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, η επαρκής διαθεσιμότητα υλικών και η παρακολούθηση της συμμόρφωσης είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών, σημειώνει.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η εκστρατεία "SAVE LIVES: Clean Your Hands", που υλοποιείται από το 2009, συμπληρώνει το 2026 δεκαοκτώ χρόνια δράσης, προωθώντας τη συνεχή βελτίωση της υγιεινής των χεριών και της πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων (IPC).

Παρατηρεί ότι παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, σημαντικό ποσοστό λοιμώξεων που σχετίζονται με τη φροντίδα υγείας παραμένει αποτρέψιμο. Αφού αναφέρει ότι οι λοιμώξεις αυτές συμβάλλουν στην αύξηση της μικροβιακής αντοχής, επιβαρύνουν τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας και οδηγούν σε παρατεταμένη νοσηλεία και αυξημένο κόστος, προσθέτει ότι η ορθή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών, σύμφωνα με τις «5 Στιγμές Υγιεινής των Χεριών» του ΠΟΥ, αποτελεί έναν από τους πιο απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψης των λοιμώξεων.

Ο Τομέας Νοσηλευτικής Ελέγχου Λοιμώξεων του ΠΑΣΥΝΜ, συμπληρώνει ότι στηρίζει ενεργά τις πρωτοβουλίες του ΠΟΥ, ενισχύοντας τις δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης και συμβάλλοντας στη διασφάλιση ποιοτικότερων και ασφαλέστερων υπηρεσιών υγείας για όλους.

Εκτός ελέγχου επιβάτης: Καθήλωσε πτήση επειδή δεν μιλούσαν κινέζικα – Δείτε βίντεο

ΒΙΝΤΕΟ: Τρομακτικό τροχαίο στην Πάφο - Φορτηγό ανατράπηκε στον δρόμο της Αναρίτας

ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία και την ελευθερία κάθε γωνιάς της ευρωπαϊκής ηπείρου, εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης που συντόνισε ο ίδιος, με τη συμμετοχή των ηγετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) που πραγματοποιήθηκε στο Ερεβάν. Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για περισσότερη συνεργασία και συντονισμό για την αντιμετώπιση της υπερβολική εξάρτησης σε μια σειρά από τομείς, αλλά και άλλων προκλήσεων, ενώ τόνισαν την ανάγκη για μια πιο προνοητική Ευρώπη όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια και το εμπόριο.

ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

  •  04.05.2026 - 15:20
Λετυμπιώτης: Θα συναντήσει τελικά τους κτηνοτρόφους ο ΠτΔ; Oι ελληνικές φρεγάτες και τα F-16 στο νησί, η ανάρτηση κατά ΑΚΕΛ και το Κυπριακό

  •  04.05.2026 - 13:40
«Η επιστροφή» Ομήρου: Ανάσα επιβίωσης ή εύθραυστη εκεχειρία για την ΕΔΕΚ;

  •  04.05.2026 - 12:48
Νέα δημοσκόπηση: Στις δύο μονάδες η διαφορά ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ- Χάνει... έδαφος ο Φειδίας- Ποιοι μένουν εκτός Βουλής

  •  04.05.2026 - 11:25
Λάρνακα: Τα τέσσερα φαβορί για τις έξι έδρες (Ανάλυση-Μετρήσεις)

  •  04.05.2026 - 14:55
Στεγαστικό Σχέδιο: Επιπλέον 11 εκατομμύρια για στήριξη νεαρών ζευγαριών - Τι αποφασίστηκε

  •  04.05.2026 - 13:57
ΒΙΝΤΕΟ - Επίθεση σε διαιτητή: Ποια η κατάσταση της υγείας του θύματος – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια

  •  04.05.2026 - 12:53
Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

  •  04.05.2026 - 11:20

