Μια απλή κίνηση που σώζει ζωές: 18 χρόνια δράσης για την υγιεινή των χεριών στα νοσοκομεία μας

Η συνεχής εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, η επαρκής διαθεσιμότητα υλικών και η παρακολούθηση της συμμόρφωσης είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών, σημειώνει.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η εκστρατεία "SAVE LIVES: Clean Your Hands", που υλοποιείται από το 2009, συμπληρώνει το 2026 δεκαοκτώ χρόνια δράσης, προωθώντας τη συνεχή βελτίωση της υγιεινής των χεριών και της πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων (IPC).

Παρατηρεί ότι παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, σημαντικό ποσοστό λοιμώξεων που σχετίζονται με τη φροντίδα υγείας παραμένει αποτρέψιμο. Αφού αναφέρει ότι οι λοιμώξεις αυτές συμβάλλουν στην αύξηση της μικροβιακής αντοχής, επιβαρύνουν τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας και οδηγούν σε παρατεταμένη νοσηλεία και αυξημένο κόστος, προσθέτει ότι η ορθή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών, σύμφωνα με τις «5 Στιγμές Υγιεινής των Χεριών» του ΠΟΥ, αποτελεί έναν από τους πιο απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψης των λοιμώξεων.

Ο Τομέας Νοσηλευτικής Ελέγχου Λοιμώξεων του ΠΑΣΥΝΜ, συμπληρώνει ότι στηρίζει ενεργά τις πρωτοβουλίες του ΠΟΥ, ενισχύοντας τις δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης και συμβάλλοντας στη διασφάλιση ποιοτικότερων και ασφαλέστερων υπηρεσιών υγείας για όλους.