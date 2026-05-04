ΑρχικήΟικονομία
Προσοχή: Εκτός λειτουργίας το Tax For All – Όλες οι νέες προθεσμίες για ΦΠΑ και VIES – Ποια πρόστιμα καραδοκούν

 04.05.2026 - 16:25
Σε προσωρινή διακοπή εργασιών προχωρά το Τμήμα Φορολογίας, θέτοντας εκτός λειτουργίας την πλατφόρμα Tax For All (TFA) για το διάστημα από την Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026 (13:00) έως και την Τρίτη, 12 Μαΐου 2026 (07:30).

Με βάση τα πιο πάνω και με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, η υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ και η Πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ για την περίοδο που έληξε στις 31/03/2026, καθώς και η υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) για την περίοδο που αφορά στον μήνα Απρίλιο 2026, παρατείνονται μέχρι και τις 20/05/2026.

Μετά τις 20/05/2026, η υποβολή της εν λόγω Δήλωσης ΦΠΑ, η πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ, καθώς και η υποβολή του εν λόγω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα υπόκεινται σε χρηματικές επιβαρύνσεις και πρόσθετο φόρο, ως ακολούθως:

  • €100 για μη έγκαιρη υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ.
  • Πρόσθετο φόρο 10% επί του οφειλόμενου ΦΠΑ.
  • €50 για μη έγκαιρη υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES)

Το Τμήμα Φορολογίας απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.

 

ΠτΔ: Με συνάντηση «κρατών πυρήνα» για Μολδαβία ολοκλήρωσε τις επαφές στην Αρμενία

 04.05.2026 - 16:25
Εκτός ελέγχου επιβάτης: Καθήλωσε πτήση επειδή δεν μιλούσαν κινέζικα – Δείτε βίντεο

 04.05.2026 - 16:35
ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία και την ελευθερία κάθε γωνιάς της ευρωπαϊκής ηπείρου, εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης που συντόνισε ο ίδιος, με τη συμμετοχή των ηγετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) που πραγματοποιήθηκε στο Ερεβάν. Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για περισσότερη συνεργασία και συντονισμό για την αντιμετώπιση της υπερβολική εξάρτησης σε μια σειρά από τομείς, αλλά και άλλων προκλήσεων, ενώ τόνισαν την ανάγκη για μια πιο προνοητική Ευρώπη όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια και το εμπόριο.

Λετυμπιώτης: Θα συναντήσει τελικά τους κτηνοτρόφους ο ΠτΔ; Oι ελληνικές φρεγάτες και τα F-16 στο νησί, η ανάρτηση κατά ΑΚΕΛ και το Κυπριακό

«Η επιστροφή» Ομήρου: Ανάσα επιβίωσης ή εύθραυστη εκεχειρία για την ΕΔΕΚ;

Νέα δημοσκόπηση: Στις δύο μονάδες η διαφορά ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ- Χάνει... έδαφος ο Φειδίας- Ποιοι μένουν εκτός Βουλής

Λάρνακα: Τα τέσσερα φαβορί για τις έξι έδρες (Ανάλυση-Μετρήσεις)

Στεγαστικό Σχέδιο: Επιπλέον 11 εκατομμύρια για στήριξη νεαρών ζευγαριών - Τι αποφασίστηκε

ΒΙΝΤΕΟ - Επίθεση σε διαιτητή: Ποια η κατάσταση της υγείας του θύματος – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια

Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

