ΒΙΝΤΕΟ: Τρομακτικό τροχαίο στην Πάφο - Φορτηγό ανατράπηκε στον δρόμο της Αναρίτας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, 4 Μαΐου 2026, στο ύψος της Αναρίτας. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός του οχήματος φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το φορτηγό να ανατραπεί και να ακινητοποιηθεί στην άκρη του οδοστρώματος.

Βίντεο από διερχόμενους οδηγούς που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη άμεση κινητοποίηση των αρχών, ενώ στο σημείο βρίσκονταν τουλάχιστον δύο άτομα κοντά στο ακινητοποιημένο όχημα. Λόγω του ατυχήματος, η τροχαία κίνηση στην περιοχή διεξαγόταν με μεγάλες καθυστερήσεις για αρκετή ώρα, καθώς οι οδηγοί αναγκάζονταν να ελαττώσουν ταχύτητα περνώντας από το σημείο της σύγκρουσης.

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια του νέου αυτού οδικού συμβάντος, ενώ η κατάσταση της υγείας των επιβαινόντων δεν έχει γίνει ακόμη επίσημα γνωστή.