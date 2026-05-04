Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΒΙΝΤΕΟ: Μπήκε ο Μάιος και το έστρωσε… στα 19 εκατοστά το χιόνι στο Τρόοδος – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ: Μπήκε ο Μάιος και το έστρωσε… στα 19 εκατοστά το χιόνι στο Τρόοδος – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

 04.05.2026 - 18:14
ΒΙΝΤΕΟ: Μπήκε ο Μάιος και το έστρωσε… στα 19 εκατοστά το χιόνι στο Τρόοδος – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Εκεί που όλοι ετοιμάζονταν για τις πρώτες ανοιξιάτικες εξορμήσεις, η φύση αποφάσισε να μας υπενθυμίσει πως έχει τους δικούς της κανόνες.

Σε μια σπάνια και εντυπωσιακή εικόνα για τα δεδομένα του Μαΐου, το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα άγγιξε σήμερα τα 19 εκατοστά, «ντύνοντας» τις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους στα λευκά και δημιουργώντας ένα σκηνικό που παραπέμπει στην καρδιά του χειμώνα.

Χαμηλή πίεση και σχετικά ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζουν πρόσκαιρα την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από αύριο.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αρχικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται αν σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ νωρίς το απόγευμα αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και αρχικά στα δυτικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες νωρίς το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαγικές εικόνες από το Τρόοδος – «Ιστορική» μαγιάτικη χιονόπτωση – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συγκινητική έκκληση μητέρας – Χάθηκε το λούτρινο γατάκι του παιδιού της σε mall και το ψάχνει απεγνωσμένα
Φωτοβολταϊκά: Αξίζει τελικά η εγκατάσταση ή είναι απλά ένα… trend; Το κόστος, η απόσβεση της επένδυσης και τα συστήματα μπαταρίας
Γιατί «δεν βγαίνει ο μήνας» στην Κύπρο –  Η πραγματική εικόνα της ακρίβειας  - Οικονομολόγος στο «Τ»
«Ενοίκιο Έναντι Δόσης»: Δεκτές από σήμερα αιτήσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην επόμενη κλήρωση – 4 νικητές στη δεύτερη κατηγορία γεμίζουν τις τσέπες τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βουλευτικές 2026: Πρώτο crash test την Τετάρτη – Όλο το πρόγραμμα της υποβολής υποψηφιοτήτων

 04.05.2026 - 17:50
ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία και την ελευθερία κάθε γωνιάς της ευρωπαϊκής ηπείρου, εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης που συντόνισε ο ίδιος, με τη συμμετοχή των ηγετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) που πραγματοποιήθηκε στο Ερεβάν. Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για περισσότερη συνεργασία και συντονισμό για την αντιμετώπιση της υπερβολική εξάρτησης σε μια σειρά από τομείς, αλλά και άλλων προκλήσεων, ενώ τόνισαν την ανάγκη για μια πιο προνοητική Ευρώπη όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια και το εμπόριο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

  •  04.05.2026 - 15:20
Λετυμπιώτης: Θα συναντήσει τελικά τους κτηνοτρόφους ο ΠτΔ; Oι ελληνικές φρεγάτες και τα F-16 στο νησί, η ανάρτηση κατά ΑΚΕΛ και το Κυπριακό

Λετυμπιώτης: Θα συναντήσει τελικά τους κτηνοτρόφους ο ΠτΔ; Oι ελληνικές φρεγάτες και τα F-16 στο νησί, η ανάρτηση κατά ΑΚΕΛ και το Κυπριακό

  •  04.05.2026 - 13:40
Προειδοποιεί το ΔΝΤ: Να αποφευχθούν αλλαγές στις εκποιήσεις καθώς εμμένουν οι κίνδυνοι από ΜΕΔ στην Κύπρο

Προειδοποιεί το ΔΝΤ: Να αποφευχθούν αλλαγές στις εκποιήσεις καθώς εμμένουν οι κίνδυνοι από ΜΕΔ στην Κύπρο

  •  04.05.2026 - 17:27
Βουλευτικές 2026: Πρώτο crash test την Τετάρτη – Όλο το πρόγραμμα της υποβολής υποψηφιοτήτων

Βουλευτικές 2026: Πρώτο crash test την Τετάρτη – Όλο το πρόγραμμα της υποβολής υποψηφιοτήτων

  •  04.05.2026 - 17:50
Λάρνακα: Τα τέσσερα φαβορί για τις έξι έδρες (Ανάλυση-Μετρήσεις)

Λάρνακα: Τα τέσσερα φαβορί για τις έξι έδρες (Ανάλυση-Μετρήσεις)

  •  04.05.2026 - 14:55
ΒΙΝΤΕΟ: Μπήκε ο Μάιος και το έστρωσε… στα 19 εκατοστά το χιόνι στο Τρόοδος – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

ΒΙΝΤΕΟ: Μπήκε ο Μάιος και το έστρωσε… στα 19 εκατοστά το χιόνι στο Τρόοδος – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

  •  04.05.2026 - 18:14
ΒΙΝΤΕΟ - Επίθεση σε διαιτητή: Ποια η κατάσταση της υγείας του θύματος – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια

ΒΙΝΤΕΟ - Επίθεση σε διαιτητή: Ποια η κατάσταση της υγείας του θύματος – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια

  •  04.05.2026 - 12:53
Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

  •  04.05.2026 - 11:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα